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Um incêndio devastador em um hotel em Delhi, Índia, resultou na morte de 21 pessoas, incluindo 18 estrangeiros, e deixou 40 feridos. A tragédia levanta sérias questões sobre a legalidade e as condições de segurança do estabelecimento. As autoridades investigam a causa enquanto o proprietário do hotel está foragido da polícia.

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Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas devido a um incêndio em um hotel em Nova Delhi, na Índia, nesta quarta-feira, 3. Ainda não há informações sobre o que teria dado início ao fogo no Flourish Stay B&B, uma pousada econômica no sul da capital indiana. Autoridades investigam se o prédio de cinco andares possuía as licenças necessárias para funcionamento.

O incêndio teria começado por volta de 9h da manhã no horário local (00h30 em Brasília) e rapidamente se espalhado pelo prédio, localizado no bairro de Malviya Nagar. Segundo testemunhas ouvidas pela agência de notícias Reuters, o fogo teria surgido no térreo do prédio, onde fica um restaurante. As chamas prenderam hóspedes que estavam nos andares superiores, forçando muitos a pular do edifício para escapar.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pelo menos duas pessoas saltando do topo do hotel, e testemunhas afirmaram que vários outros hóspedes tomaram a mesma decisão. “Tem uma loja de colchões aqui. Pegamos os colchões de lá e os colocamos na estrada para ajudar quem pulava no prédio”, disse o morador local Wasim Raja, que participou do resgate inicial, à Reuters.

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🚨Horrific: Fire breaks out a Restaurant in Delhi, people half burnt jumping on mattresses outside building atleast 18 Foreign Nationals burnt to death, total death over 22 Fire Brigade once again late, again no proper fire exit or preventive measures💔pic.twitter.com/wVOrgmENlC — Advocate Aman (@AdvAmanLive) June 3, 2026

A massive fire breaks out at Lemon Green Restaurant in Malviya Nagar, Delhi. 22 burns alive…..💔💔 pic.twitter.com/EcAA3UiJRp — Simpu Singh (@Simpu_SinghIND) June 3, 2026

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De acordo com as autoridades de Nova Delhi, oito bombeiros foram enviados para apagar o incêndio, que só foi contido às 12h no horário local (3h30 em Brasília), enquanto policiais e socorristas conduziam as operações de resgate. No total, 21 pessoas morreram, incluindo 18 estrangeiros, e cerca de 40 foram resgatadas e encaminhadas a hospitais próximos.

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Nas redes sociais, o primeiro-ministro Narendra Modi lamentou as mortes e anunciou uma indenização de 200 mil rúpias (cerca de R$ 10.500) para as famílias das vítimas e 50 mil rúpias (aproximadamente R$ 2.600) para os feridos. “As autoridades estão fornecendo toda a assistência possível aos afetados”, disse ele, em uma publicação no X, antigo Twitter.

Uma queixa foi registrada contra o proprietário do Flourish Stay, Luvkesh Bajaj, que está foragido da polícia desde o início da manhã. Informações divulgadas pelo portal Índia Today apontam que Bajaj não tinha licença para operar o restaurante no andar inferior do hotel e que, portanto, o funcionamento era ilegal.