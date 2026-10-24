Incêndio atinge antiga residência de Hitler na Alemanha; suspeito é preso

Um incêndio atingiu neste sábado, 24, o “Ninho da Águia”, antiga residência de montanha do ditador nazista Adolf Hitler, localizada na região da Baviera, no sul da Alemanha. Cerca de 200 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, e uma pessoa suspeita de envolvimento no episódio foi detida temporariamente pela polícia. Até o momento não houveram registros de feridos.

Segundo informações da agência AFP, o incêndio ocorreu na Kehlsteinhaus, construção histórica situada em Obersalzberg, a 1.834 metros de altitude. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o edifício completamente tomado pelas chamas. A localização remota e a altitude dificultaram o trabalho das equipes de emergência. De acordo com a porta-voz da polícia, Lisa Maier, os bombeiros enfrentaram obstáculos para controlar o fogo devido às condições de acesso ao imóvel.

Em um comunicado, a polícia alemã confirmou a detenção de uma pessoa suspeita, mas não divulgou sua identidade nem esclareceu qual seria sua possível participação no episódio. As equipes de resgate também realizaram buscas no interior da construção, mas não encontraram ninguém.

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As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Segundo Maier, a polícia judiciária iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O jornal alemão Bild informou que as autoridades analisam a possibilidade de o fogo ter sido provocado intencionalmente. Até o momento, entretanto, não há confirmação oficial de que se trate de um incêndio criminoso. Durante a operação de combate às chamas, a polícia bloqueou a estrada de acesso ao local, impedindo a circulação de veículos na região.

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Construção sobreviveu à Segunda Guerra Mundial

Conhecida como “Ninho da Águia”, a Kehlsteinhaus foi construída entre 1937 e 1938, nas proximidades da cidade de Berchtesgaden. O edifício integrava uma área de acesso restrito do regime nazista, conhecida como “zona proibida do Führer”.

A construção, feita de pedra e granito, foi concebida como um monumento ao regime de Hitler, embora o ditador tenha visitado o local poucas vezes. O imóvel sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sem sofrer danos e, desde 1952, funciona como restaurante e atração turística. O espaço também abriga uma exposição dedicada à história da construção e à sua relação com o regime nazista.