Inaugurado mausoléu para ex-presidente Néstor Kirchner

Os restos mortais do ex-presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007), marido e cabo eleitoral (mesmo após a morte) da presidente reeleita Cristina Kirchner, foram sepultados nesta quinta-feira, um ano depois de sua morte, em um mausoléu de Río Gallegos, sua cidade natal na Patagônia. A cerimônia de traslado dos restos mortais do ex-presidente de um túmulo familiar no cemitério de Río Gallegos para o monumento construído em sua homenagem foi realizada nesta quinta-feira com a presença apenas da família e de uma pequena comitiva.

A chefe de Estado, vestida de preto, chegou ao local com seus filhos Máximo, 32 anos, e Florencia, de 21, e se retirou sem falar com as pessoas que estavam nos arredores do cemitério da capital da província de Santa Cruz.

“É um encontro privado e familiar”, disse a secretaria geral da presidência, completando que a entrada de pessoas que quiserem fazer sua homenagem ocorrerá durante a tarde.

O monumento – Localizado no fundo do cemitério, o mausoléu cinza em forma de cubo de granito e cimento tem cerca de 14 metros de comprimento. É protegido por grades negras e, em seu interior, há duas tochas e uma enorme bandeira argentina que balança ao vento da Patagônia, onde Kirchner construiu sua carreira política e onde morreu de uma crise cardíaca em 27 de outubro do ano passado, aos 60 anos.

A secretária-geral da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), a colombiana María Emma Mejía, colocou uma placa em homenagem a seu antecessor na quarta-feira em Quito, sede do bloco. A placa elogia a “fecunda e intensa” gestão de Kirchner na Unasul, da qual foi secretário-geral de 4 de maio de 2010 até sua morte, e lembra: “Sua mediação foi importante em várias situações de tensão no subcontinente, como no conflito entre Colômbia e Venezuela em julho de 2010”.

Kirchner, que morreu em sua casa da cidade de El Calafate (sul), consolidou-se ao lado de sua mulher como líder do peronismo governista. De caráter combativo, durante seu mandato tirou a Argentina de sua pior crise econômica, adotando políticas heterodoxas, em um país que acumula um crescimento médio de 8% desde 2003, e também impulsionou os processos por crimes contra a humanidade ocorridos durante a ditadura (1976-1983).

(Com agência France-Presse)