Imprensa mundial destaca incêndio no Flamengo: clube “chora seus jovens”

A imprensa internacional destacou o incêndio que na madrugada desta sexta-feira, 8, deixou 10 mortos e três feridos no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. O jornal francês L’Equipe disse que o clube “chora seus jovens” depois das chamas atingirem o alojamento em que ficavam os jogadores entre 14 e 17 anos, membros da categoria de base do time.

Para o jornal esportivo Olé, “o mundo do futebol não consegue encontrar paz” depois do ocorrido nesta madrugada no Rio de Janeiro.

“Vários dos jogadores que compõem o sub-20 da Seleção Brasileira pertencem ao Flamengo e tiveram a sorte de não sofrer o acidente por estar jogando o circuito sul-americano”, diz o argentino.

O espanhol Marca fala em “tragédia no Rio de Janeiro”. O jornal também lembra que o Flamengo foi o time de base de Vinicius Jr., negociado para o Real Madrid por 45 milhões de euros e considerado uma das promessas do futebol brasileiro.

Outros grandes meios da imprensa internacional, como o britânico The Guardian, o argentino La Nácion e a emissora americana CNN, também noticiam o incêndio.

O La Nación lembrou que a tragédia no centro de treinamento do Flamengo acontece apenas um dia depois de um “mortal temporal” no Rio de Janeiro, que deixou 6 mortos.

“O Flamengo tem sua sede central no bairro da Gávea, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Tanto essa área quanto a zona oeste da cidade foram as mais afetadas pela forte tempestade que atingiu a cidade entre quarta-feira à noite e ontem ao amanhecer”, diz a reportagem.

O Guardian relata a destruição deixada pelo incêndio no prédio. “Imagens aéreas mostram telhados de ferro distorcidos pelo fogo e pilhas de itens carbonizados. Árvores próximas também foram queimadas pelas chamas”, afirma o jornal.

The Guardian

Já a CNN diz que o Flamengo “é um dos maiores e mais populares clubes do Brasil”. A emissora americana também compartilhou uma mensagem de luto publicada pelo time carioca em suas redes sociais.

CNN

O espanhol El País falou sobre o desespero dos familiares que ainda procuram informações sobre a identidade das vítimas. “Alguns parentes dos jogadores de futebol se reuniram nas portas do Nido de Urubu em busca de informações. O pai de um dos jovens explicou que conseguiu contato com ele”, diz o jornal.