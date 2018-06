A imprensa internacional noticiou a vitória do Brasil contra a Costa Rica nesta sexta-feira (22), na Copa do Mundo da Rússia, dando destaque para a “ressurreição” da equipe com os gols nos acréscimos, mas também criticando um Neymar “brigado com o juiz” e uma atuação “sem inspiração” dos comandados de Tite.

Em seu portal na internet, a rede de televisão BBC fez questão de assinalar ter sido este o segundo desempenho “sem inspiração” da seleção brasileira, depois da estreia contra a Suíça. “O time do técnico Tite estava caminhando para mais um empate inglório quando o meia do Barcelona, Coutinho, surgiu em casa depois da cabeçada de Roberto Firmino“, descreveu. “Faltando poucos segundos, Neymar, o jogador mais caro do mundo, aproveitou o cruzamento de Douglas Costa para assegurar ao Brasil a sua primeira vitória no torneio.”

O jornal El País estampou na manchete: “Brasil ressuscita no tempo adicional contra a Costa Rica (2-0)”. Na reportagem, o diário espanhol lamentou o fato de a equipe de Tite não ter conseguido, em 92 minutos, derrubar “o muro inquebrável” levantado pela defesa costa-riquenha. “Só quatro minutos depois, Neymar, brigado com o juiz durante toda a partida e com um pênalti anulado pelo VAR pela primeira vez na história dos mundiais, marcou com gosto”.

Na Itália, o jornal Corriere della Sera, destacou que, se o Brasil tivesse terminado em empate a partida contra a Costa Rica, não estaria em uma situação tão grave como a da seleção argentina. Alertou para o risco corrido pela seleção brasileira, no tempo regulamentar, mas destacou a mudança de estratégia que permitiu a vitória — algo que a Argentina não soube fazer na partida contra a Croácia, ontem. O jornal registrou o fato de o Brasil estar agora na liderança do Grupo E.

A rede americana de televisão NBC, depois de noticiar o resultado da partida, descreveu a reação de Neymar, logo ao marcar o gol. “Ele se desmanchou em lágrimas e soluçou por algum tempo, até seus companheiros se chegaram a ele para comemorar”, informou em seu portal na internet, que assinalou o fato de o Brasil ter “atacado implacavelmente” a Costa Rica no segundo tempo.

A revista Sport Illustrated, em seu portal na internet, lembrou que o Brasil tinha sido “golpeado pela Suíca”, com o empate, e foi “sufocado” pela Costa Rica no segundo tempo, até a sua vitória nos acréscimos. “Embora parecesse que o Brasil tivesse que se contentar com o empate, suas estrelas ofensivas surgiram com os gols tardios”, afirmou.