Impasse entre democratas põe em risco plano trilionário de Biden

O partido democrata dos Estados Unidos voltou, nesta sexta-feira, a resgatar uma versão reduzida da reforma do Presidente, Joe Biden, de 3,5 trilhões de dólares para programas sociais e energia limpa. Depois de uma longa noite de negociações, ainda não foi feito nenhum acordo.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, adiou a votação da noite de quinta-feira, 30, e pretende realizá-la ainda hoje,1. O encontro busca um acordo para o projeto de infraestrutura de 1 trilhão de dólares.

“As discussões continuam com a Câmara, o Senado e a Casa Branca para chegar a um acordo-quadro bicameral para Reconstruir Melhor por meio de um projeto de reconciliação”, escreveu Pelosi em nota.

O conflito está dividido entre dois senadores democratas de centro-chave, Joe Manchin e Kyrsten Sinema, e membros progressistas da Câmara. Enquanto os progressistas apoiam a reforma de Biden, o outro lado defende a proposta de 1,5 trilhão de dólar, apoiado pelo senador Joe Manchin, democrata centrista da Virgínia Ocidental.

“Precisamos de um pouco mais de tempo. Vamos chegar a um acordo ”, disse Manchin a repórteres. “Estou tentando fazer com que eles entendam que estou em 1,5 trilhão de dólar. Acho que 1,5 trilhão faz exatamente as coisas necessárias que precisamos fazer. Vai cuidar dos nossos filhos, vai cuidar do nosso povo no fim da vida, dos nossos idosos e estamos a trabalhar muito para isso ”, acrescenta.

Continua após a publicidade

“Tentar matar a agenda do seu partido é uma loucura. Não tentar garantir que o presidente que todos trabalhamos tanto para eleger aprove sua agenda é uma loucura”, conta o representante de Minnesota, Ilhan Omar, o líder progressista do caucus.

Com a diferença crescente entre os dois lados, um grupo de cerca de 30 democratas progressistas na Câmara de 435 assentos se recusou a permitir que uma conta de infraestrutura de 1 trilhão de dólar fosse aprovada, a menos que houvesse um acordo férreo firmado com Manchin e Sinema para avançar a agenda de Biden.

O presidente dos EUA tenta fechar um acordo, e está fazendo ligações para senadores importantes do país, pedindo apoio. Ele também insiste que o preço na verdade será zero, porque a expansão dos programas do governo seria paga em grande parte com impostos mais altos sobre as empresas que ganham mais de 5 milhões de dólares por ano e indivíduos que ganham mais de 400.000 dólares por ano, ou 450.000 dólares para casais.

Biden optou por permanecer em Washington na sexta-feira, em vez de viajar para sua casa em Delaware, como costuma fazer nos fins de semana. Seu índice de aprovação pública caiu, de acordo com uma nova pesquisa do The Associated Press-NORC Center.