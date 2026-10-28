Imagens aéreas mostram resgate após colisão de trens que deixou ao menos 64 mortos na Espanha

A Espanha foi palco de uma grave tragédia após a colisão de dois trens de alta velocidade na província de Toledo, resultando em pelo menos 64 mortos e 80 feridos. O acidente, que ocorreu 150 km ao sul de Madri, mobilizou um grande aparato de resgate e paralisou campanhas políticas e operações ferroviárias.

Imagens aéreas divulgadas nesta quarta-feira, 28, mostram o resgate de vítimas e a destruição provocada pela colisão entre dois trens de alta velocidade na província de Toledo, no centro da Espanha, que deixou ao menos 64 mortos e 80 feridos.

A colisão ocorreu por volta das 8h54, no horário local, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri, e envolveu trens das companhias Iryo e Renfe. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Bombeiros, equipes de Proteção Civil e profissionais de saúde foram enviados ao local. O governo regional ativou seu plano de emergência e solicitou a atuação da Unidade Militar de Emergências. Também foi organizado um posto médico para triagem, primeiros socorros e encaminhamento dos feridos a hospitais.

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As operações de resgate também mobilizaram bombeiros dos parques de Alcázar de San Juan e Orgaz, três helicópteros sanitários e duas unidades móveis de atendimento intensivo. Em entrevista à televisão espanhola, o prefeito de Urda, Manuel Galán, afirmou que a Proteção Civil solicitou a preparação de um pavilhão municipal para receber passageiros.

A Adif, responsável pela infraestrutura ferroviária espanhola, informou a interrupção da circulação na linha de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia. A Renfe também anunciou a suspensão do tráfego entre a capital, Ciudad Real e a região andaluza. Até o momento, não há previsão de retomada.

Confira mais fotos do acidente:

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Campanha paralisada

Os principais partidos políticos da Espanha, que se preparam para as eleições gerais do próximo mês, suspenderam as atividades de campanha que estavam programadas para esta quarta-feira.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, manifestou seu choque diante do acidente. “Mantenho contato constante com o ministro dos Transportes e com o presidente de Castilla-La Mancha”, afirmou ele em uma publicação no X (ex-Twitter). “As equipes de emergência estão trabalhando no local para prestar assistência aos afetados e garantir sua segurança, em coordenação com todas as administrações envolvidas. Deixo meu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e suas famílias. ”

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O líder do Partido Popular, de oposição, Alberto Núñez Feijóo, declarou nas redes sociais estar “muito preocupado com as informações que estamos recebendo sobre um novo acidente ferroviário”.

“A prioridade agora é atender às vítimas e apoiar suas famílias. Todo o meu apoio às equipes de emergência que estão trabalhando no local”, completou.