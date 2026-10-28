🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Mundo

Imagens aéreas mostram resgate após colisão de trens que deixou ao menos 64 mortos na Espanha

Acidente ocorreu a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri e envolveu trens das companhias Iryo e Renfe

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 11h48 | Atualizado em 28 out 2026, 12h00
Dois trens colidiram na Espanha, deixando mortos e feridos - 28/10/2026
Dois trens colidiram na Espanha, deixando mortos e feridos - 28/10/2026 (JAVIER SORIANO/AFP)
Continua após publicidade
Imagens aéreas mostram resgate após colisão de trens que deixou ao menos 64 mortos na Espanha Priorize VEJA no Google

Imagens aéreas divulgadas nesta quarta-feira, 28, mostram o resgate de vítimas e a destruição provocada pela colisão entre dois trens de alta velocidade na província de Toledo, no centro da Espanha, que deixou ao menos 64 mortos e 80 feridos.

A colisão ocorreu por volta das 8h54, no horário local, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri, e envolveu trens das companhias Iryo e Renfe. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Bombeiros, equipes de Proteção Civil e profissionais de saúde foram enviados ao local. O governo regional ativou seu plano de emergência e solicitou a atuação da Unidade Militar de Emergências. Também foi organizado um posto médico para triagem, primeiros socorros e encaminhamento dos feridos a hospitais.

Siga
Continua após a publicidade

As operações de resgate também mobilizaram bombeiros dos parques de Alcázar de San Juan e Orgaz, três helicópteros sanitários e duas unidades móveis de atendimento intensivo. Em entrevista à televisão espanhola, o prefeito de Urda, Manuel Galán, afirmou que a Proteção Civil solicitou a preparação de um pavilhão municipal para receber passageiros.

A Adif, responsável pela infraestrutura ferroviária espanhola, informou a interrupção da circulação na linha de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia. A Renfe também anunciou a suspensão do tráfego entre a capital, Ciudad Real e a região andaluza. Até o momento, não há previsão de retomada.

Confira mais fotos do acidente:

Trem descarrilado em área rural, com vagões tombados e equipes de resgate, incluindo bombeiros e veículos de emergência, trabalhando no local. A paisagem tem colinas, árvores e vegetação rasteira.
Dois trens colidiram na Espanha, deixando mortos e feridos – 28/10/2026 (JAVIER SORIANO/AFP)
Continua após a publicidade
Equipes de resgate em coletes laranja e amarelos trabalham em meio aos destroços de um trem vermelho e preto tombado, com um trem branco e roxo intacto na linha férrea superior, sob céu azul
Equipes de resgate trabalham após colisão de trens na Espanha – 28/10/2026 (HANDOUT / UME/AFP)
Vista aérea de um descarrilamento de trem, com vagões brancos e marrons tombados ao longo da linha férrea. Equipes de resgate, incluindo bombeiros e ambulâncias, trabalham no local, com veículos de emergência estacionados em um campo gramado próximo. O logotipo da Guarda Civil espanhola aparece no canto superior esquerdo.
Dois trens colidiram na Espanha, deixando mortos e feridos – 28/10/2026 (HANDOUT / GUARDIA CIVIL/AFP)
Três socorristas, dois homens e uma mulher, em uniformes escuros com detalhes vermelhos e capacetes, trabalham entre destroços metálicos e escombros. Ao fundo, um vagão de trem cinza e vermelho está tombado, com ventiladores visíveis na lateral. O céu é azul claro.
Equipes de resgate trabalham após colisão de trens na Espanha – 28/10/2026 (HANDOUT / UME/AFP)
Continua após a publicidade
Pessoas em uma área rural com um trem descarrilado ao fundo, alguns vagões tombados e outros parcialmente fora dos trilhos. O céu está claro e azul, com montanhas distantes no horizonte.
Colisão de trens de alta velocidade na Espanha deixa vários mortos (X/Reprodução)

Campanha paralisada

Os principais partidos políticos da Espanha, que se preparam para as eleições gerais do próximo mês, suspenderam as atividades de campanha que estavam programadas para esta quarta-feira.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, manifestou seu choque diante do acidente. “Mantenho contato constante com o ministro dos Transportes e com o presidente de Castilla-La Mancha”, afirmou ele em uma publicação no X (ex-Twitter). “As equipes de emergência estão trabalhando no local para prestar assistência aos afetados e garantir sua segurança, em coordenação com todas as administrações envolvidas. Deixo meu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e suas famílias. ”

Continua após a publicidade

O líder do Partido Popular, de oposição, Alberto Núñez Feijóo, declarou nas redes sociais estar “muito preocupado com as informações que estamos recebendo sobre um novo acidente ferroviário”.

“A prioridade agora é atender às vítimas e apoiar suas famílias. Todo o meu apoio às equipes de emergência que estão trabalhando no local”, completou.

Publicidade
TAGS:
Acidente
Espanha
resgate
trem
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).