Imagem da semana: Espanha tem pior nevasca em duas décadas

É difícil olhar para a imagem ao lado e cravar que essa bonita catedral fica na Espanha, país para o qual os europeus costumam viajar quando querem fugir do frio. Neste inverno, assoberbado por um pico agudo de contágio do novo coronavírus, uma caravana de 135 máquinas, equipadas com 246 toneladas de sal, começou a semana desimpedindo 30 000 quilômetros de ruas e estradas bloqueadas. A nevasca, a pior em duas décadas, foi seguida por dramáticas quedas de temperatura — um fenômeno que se estendeu até Portugal, onde a região do Alentejo se cobriu de neve pela primeira vez em dez anos. Em Madri, com os termômetros marcando a mínima de 10,8 graus negativos, um recorde de meio século, pessoas saíram para tirar selfies e admirar a brancura bela e incomum das praças geladas. Caminhar pelas calçadas, aliás, tornou-se um risco, e os hospitais apinhados de doentes de Covid-19 tiveram de atender mais de 2 000 pessoas com traumatismos causados por quedas em meio à neve. Nos dias seguintes à tormenta, batizada de Filomena, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, alertava: “Tomem todo o cuidado e não se deixem enganar pelo céu azul”. A recomendação era que se fizesse exatamente aquilo que ninguém aguenta mais ouvir: ficar em casa. Sete pessoas morreram em decorrência da tempestade, duas delas congeladas. Novas ondas de frio estão previstas para as próximas semanas, mas o pior, segundo os meteorologistas, já passou. Tomara que o pior momento da pandemia também tenha ficado para trás.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721