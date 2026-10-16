Ilhan Omar: governo Trump já investigou deputada alvo de operação e não encontrou fraude

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Uma investigação de 2019, durante o governo Trump, não encontrou fraudes migratórias envolvendo a deputada democrata Ilhan Omar, segundo revelou o Washington Post. Apesar disso, agentes federais cumpriram um mandado de busca na casa da parlamentar nesta semana. Omar acusa o governo de perseguição política em meio às eleições.

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Uma investigação realizada durante o primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2019, não encontrou evidências de fraude migratória envolvendo a deputada democrata Ilhan Omar. A conclusão foi revelada pelo jornal americano The Washington Post nesta quinta-feira, 15, após autoridades de imigração realizarem uma operação de busca e apreensão na residência da parlamentar, em Washington, no início desta semana.

Segundo três ex-funcionários de imigração ouvidos pelo jornal, a investigação de 2019 foi solicitada por um nomeado político do governo Trump, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades no histórico da congressista, nascida na Somália. O pedido causou desconforto entre os servidores, que consideraram incomum o uso de órgãos federais para investigar uma adversária política do presidente. Na ocasião, o Serviço de Investigações de Segurança Interna (HSI, na sigla em inglês), braço investigativo do ICE, a polícia de imigração americana, concluiu que não havia elementos suficientes para justificar uma investigação formal.

A análise já havia examinado questões que voltaram a ser investigadas nesta semana, entre elas a data de nascimento de Omar e o histórico militar de seu pai na Somália. As autoridades procuram determinar se a idade da parlamentar foi alterada em documentos migratórios para permitir que ela obtivesse automaticamente a cidadania americana, em 2000, quando seu pai se naturalizou. Os investigadores de 2019, porém, não identificaram irregularidades nos registros paternos e consideraram impossível estabelecer com precisão a idade da deputada, diante da escassez de documentos de nascimento de refugiados somalis.

A investigação anterior também abordou acusações, nunca comprovadas, de que Omar teria se casado com o próprio irmão para facilitar a ida dele aos Estados Unidos. As suspeitas, disseminadas por veículos conservadores, foram consideradas insuficientes para sustentar um processo. O resultado da análise foi registrado em um memorando de uma página, entregue pessoalmente a superiores devido à sensibilidade do caso.

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Nova investigação

Apesar das conclusões anteriores, agentes federais cumpriram um mandado de busca na casa da deputada na segunda-feira, 12, e apreenderam seu celular, passaporte, computadores e documentos. A investigação atual também resultou na emissão de mais de uma dezena de intimações judiciais, inclusive contra familiares da congressista.

Segundo fontes ouvidas pela imprensa americana, o governo considera a possibilidade de tentar retirar sua cidadania e deportá-la caso sejam comprovadas irregularidades no processo migratório.

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Após a operação, Omar, uma das principais integrantes da ala mais à esquerda do Partido Democrata e crítica voraz deTrump, acusou o governo de perseguição política por meio da instrumentalização das forças de segurança.

“Não se enganem: isto é uma tentativa de atingir inimigos políticos e usar as forças de segurança federais como arma”, escreveu a deputada nas redes sociais. “Não me calarei”, acrescentou Omar.

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Eleições na esquina

A operação ocorre menos de um mês antes das eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro, que colocam postos cruciais em estados, municípios e no Congresso em disputa. Omar concorre à reeleição por um distrito considerado seguro para os democratas em Minnesota. Em 2024, ela venceu a corrida por uma margem de 50 pontos percentuais.

Democratas de Minnesota condenaram a operação e questionaram o momento escolhido pelas autoridades para levá-la a cabo. O governador do estado, Tim Walz, foi às redes para afirmar que o presidente Trump estaria usando o poder do Executivo para perseguir rivais antes das chamadas midterms.

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A legislação interna do Departamento de Justiça proíbe que promotores e agentes federais programem ações com o objetivo de interferir no resultado de uma eleição ou beneficiar determinado candidato ou partido. Historicamente, o órgão evita medidas investigativas contra candidatos nos cerca de 60 dias anteriores a uma eleição.