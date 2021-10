Ilha espanhola onde vulcão está ativo registrou 184 terremotos em 24 horas

26 out 2021, 11h58

A atividade do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha espanhola de La Palma, provocou 184 terremotos em 24 horas, 17 tendo sido sentidos pela população, segundo divulgou nesta terça-feira, 26, o Instituto Geográfico Nacional da Espanha.

O de maior magnitude aconteceu às 2h05 desta terça-feira e teve magnitude de 4,2 graus na escala Richter. O tremor ocorreu na localidade de Villa de Mazo, onde no último sábado foi identificado outro de 4,9 graus, o mais intenso desde o início da erupção do Cumbre Vieja, em 19 de setembro.

Dos demais terremotos das últimas 24 horas, 80 tiveram magnitude igual ou superior a 3 graus na escala Richter, todos detectados em Fuencaliente e Villa de Mazo, onde se concentra a atividade sísmica da ilha.

Na noite de segunda-feira, o vulcão sofreu uma nova ruptura no cume, que provocou transbordamento de lava e desmoronamentos. O fluxo de magma foi deslocado, principalmente, para o oeste, sobre o principal que era expelido e sobre a montanha da cidade de Todoque.

Até o momento, rios de lava tomaram quase 800 hectares de terra, destruíram cerca de 2.000 edifícios e muitas plantações. Cerca de 7.000 pessoas tiveram que evacuar suas casas, mas graças ao rápido serviço de resgate local, não foram registrados ferimentos graves nem mortes.

As previsões afirmam que o tempo estimado em atividade seria entre 24 e 84 dias. No entanto, não há sinais de que o fim da erupção seja eminente, segundo o presidente das Ilhas Canárias, Angel Víctor Torres. “Estamos à mercê do vulcão. É o único que pode decidir quando isso acaba”, acrescentou.

A última erupção em La Palma ocorreu há 50 anos, sendo esta a terceira do século na ilha. Já a última erupção em todas as ilhas Canárias ocorreu num vulcão submarino na costa da ilha de El Hierro, em 2011, se estendendo por cinco meses.