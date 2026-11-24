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A Igreja Católica deu o primeiro passo para canonizar a americana Maria Middleton, falecida aos 18 anos por um tumor cerebral. Fã de Taylor Swift e dona de fé marcante, ela pode se tornar a primeira santa da geração Z. Saiba mais sobre a trajetória da jovem e os próximos passos no Vaticano.

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A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos aprovou, na última terça-feira 17, o avanço do processo de beatificação e canonização da jovem americana Maria Middleton, que faleceu aos 18 anos vítima de um tumor cerebral inoperável. A medida, motivada por um pedido do arcebispo do estado da Filadélfia, representa uma das etapas iniciais para que a Igreja Católica tenha, futuramente, sua primeira santa da geração Z.

A decisão dos bispos permite a continuação das etapas formais do processo de beatificação. O reconhecimento como santa, no entanto, ainda não está garantido e depende do aval do Vaticano. Com a autorização da Santa Sé, a Igreja iniciará a análise formal dos escritos deixados pela jovem, assim como uma investigação sobre sua trajetória de vida. Na região onde Maria residia, igrejas locais já estão pedindo para que pessoas que a conheceram se manifestem para colaborar com a investigação.

Para que a canonização seja concluída, o procedimento exige também o reconhecimento de dois milagres atribuídos à intercessão da jovem. Caso o processo seja finalizado, Maria Middleton poderá se tornar a quarta santa nascida nos Estados Unidos.

Em entrevista concedida à rede americana ABC, os pais Susan e Brian Middleton relataram que ainda buscam assimilar a possibilidade de a filha ser declarada santa pela Igreja. Na ocasião, Susan afirmou que “a santidade é possível” e acrescentou que “Deus nos criou para sermos santos”.

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Quem foi Maria Middleton

Nascida em 2002 na Pensilvânia, Maria foi descrita por seus pais como uma adolescente comum, fã da cantora Taylor Swift, que demonstrava uma fé extraordinária e dedicação à virtude. Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável. Mesmo durante o tratamento de saúde, a jovem viajou para Uganda, na África, para participar de uma missão religiosa.

Maria faleceu em outubro de 2020 e, desde então, o seu túmulo recebe visitantes de diversos países. Uma de suas declarações marcantes, lembrada por seu pai, Brian Middleton, era: “Você não precisa ser esquisito para ser santo”. Após a sua morte, os pais encontraram manuscritos com a última mensagem deixada pela jovem: “Pense na esperança”. A frase original em inglês, “Think Hope”, deu título a um livro sobre a rotina da jovem durante a doença, sua relação com o catolicismo e o impacto de sua vida entre fiéis de diferentes partes do mundo.