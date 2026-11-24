Igreja Católica avança para canonizar fã de Taylor Swift como primeira santa Gen Z
Bispos dos Estados Unidos querem beatificar Maria Middleton, jovem que faleceu aos 18 anos de um câncer inoperável
A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos aprovou, na última terça-feira 17, o avanço do processo de beatificação e canonização da jovem americana Maria Middleton, que faleceu aos 18 anos vítima de um tumor cerebral inoperável. A medida, motivada por um pedido do arcebispo do estado da Filadélfia, representa uma das etapas iniciais para que a Igreja Católica tenha, futuramente, sua primeira santa da geração Z.
A decisão dos bispos permite a continuação das etapas formais do processo de beatificação. O reconhecimento como santa, no entanto, ainda não está garantido e depende do aval do Vaticano. Com a autorização da Santa Sé, a Igreja iniciará a análise formal dos escritos deixados pela jovem, assim como uma investigação sobre sua trajetória de vida. Na região onde Maria residia, igrejas locais já estão pedindo para que pessoas que a conheceram se manifestem para colaborar com a investigação.
Para que a canonização seja concluída, o procedimento exige também o reconhecimento de dois milagres atribuídos à intercessão da jovem. Caso o processo seja finalizado, Maria Middleton poderá se tornar a quarta santa nascida nos Estados Unidos.
Em entrevista concedida à rede americana ABC, os pais Susan e Brian Middleton relataram que ainda buscam assimilar a possibilidade de a filha ser declarada santa pela Igreja. Na ocasião, Susan afirmou que “a santidade é possível” e acrescentou que “Deus nos criou para sermos santos”.
Quem foi Maria Middleton
Nascida em 2002 na Pensilvânia, Maria foi descrita por seus pais como uma adolescente comum, fã da cantora Taylor Swift, que demonstrava uma fé extraordinária e dedicação à virtude. Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável. Mesmo durante o tratamento de saúde, a jovem viajou para Uganda, na África, para participar de uma missão religiosa.
Maria faleceu em outubro de 2020 e, desde então, o seu túmulo recebe visitantes de diversos países. Uma de suas declarações marcantes, lembrada por seu pai, Brian Middleton, era: “Você não precisa ser esquisito para ser santo”. Após a sua morte, os pais encontraram manuscritos com a última mensagem deixada pela jovem: “Pense na esperança”. A frase original em inglês, “Think Hope”, deu título a um livro sobre a rotina da jovem durante a doença, sua relação com o catolicismo e o impacto de sua vida entre fiéis de diferentes partes do mundo.