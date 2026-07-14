ICE mata duas pessoas em uma semana e reativa revolta com cerco à imigração de Trump

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Duas mortes de imigrantes em operações do ICE, no Texas e no Maine, reacendem a fúria contra a polícia de imigração dos EUA. As versões oficiais são contestadas por testemunhas e autoridades, levantando denúncias de violência e operações “temerárias”. Entenda a crescente polêmica.

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Uma dança das cadeiras no Departamento de Segurança Interna americano (DHS, na sigla em inglês) em março veio na sequência de escândalos envolvendo o ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos, que culminaram com uma onda de operações violentas (algumas com desfecho fatal) no estado de Minnesota. O objetivo era tirar a agência das manchetes, empregando uma abordagem mais discreta na aplicação das leis de imigração: suspensas as fiscalizações em massa em cidades, bem como um programa de treinamento acelerado para novos agentes do ICE que, segundo críticos, enviava às ruas agentes sem o preparo adequado.

No entanto, dois incidentes na última semana colocaram o ICE de volta nos holofotes e reacenteram a ira da população contra o projeto de prisões e deportações de estrangeiros do presidente Donald Trump. Na segunda-feira 13, um agente de imigração matou a tiros um homem colombiano de 26 anos em Biddeford, uma cidade de 22 mil habitantes no estado do Maine; na semana passada, o ICE já tinha matado um mexicano que residia nos Estados Unidos durante uma operação em Houston, no Texas.

O caso texano envolveu Lorenzo Salgado Araujo, um construtor de 52 anos, pai de três filhos. Ele estava a caminho do trabalho quando foi perseguido por agentes federais. O ICE informou que o mexicano ignorou ordens e tentou atropelar um agente, que disparou sua arma em legítima defesa, uma versão desmentida por testemunhas.

Na segunda-feira, a vítima foi Joan Sebastián Guerrero, que trabalhava como motorista de um serviço de entregas e morava em Biddeford com a esposa e a filha de três anos. De acordo com o ICE, se tratava de um “estrangeiro em situação irregular com uma ordem definitiva de expulsão” e que “veículo tentou fugir do local”, mas o colombiano sequer era o alvo da operação, segundo o gabinete do procurador-geral do Maine.

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Uma testemunha, Daniel Boucher, contou à agência de notícias AFP que ouviu disparos antes de ver agentes do ICE tirarem uma pessoa de um carro branco, com a cabeça e o rosto cobertos de sangue.

“Naquele momento, ouvi claramente a vítima dizer: ‘Tentei parar’, algo assim”, afirmou. “Depois ele estava no chão. Eu só conseguia ver as pernas e o abdômen e, em um dado momento, percebi que o abdômen parou de se mexer e soube que ele havia morrido”.

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Em um comunicado, a embaixada da Colômbia afirma que solicitou ao DHS um esclarecimento sobre a morte de um cidadão colombiano. A Procuradoria do Maine afirmou apenas que o agente será colocado em licença administrativa, de acordo com o protocolo sobre casos de disparos de arma de fogo que envolvem a polícia. O FBI, por sua vez, anunciou que estava investigando os fatos.

As duas mortes elevam para nove o número de pessoas que perderam a vida em confrontos com agentes federais de imigração desde o início do segundo governo Trump.

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Denúncias

As organizações Maine Immigrants’ Rights Coalition e Presente Maine afirmaram que Joan Sebastián Guerrero tinha permissão para trabalhar nos Estados Unidos.

“Não vamos deixar que esta morte se reduza a um pé de página nas estatísticas de aplicação da lei desta administração”, disse Crystal Cron, diretora-executiva da Presente Maine.

A governadora do Maine, Janet Mills, disse estar “horrorizada com a tragédia”.

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“Esse fato torna esta tragédia ainda mais perturbadora e revoltante, e ressalta a forma temerária e improvisada com que são realizadas as operações de aplicação da lei de imigração no Maine e em todo o país”, escreveu Mills no X (ex-Twitter).

Imagens do local do acidente mostravam um perímetro de segurança estabelecido em uma rua residencial, com um veículo da polícia científica estacionado ao lado de uma tenda vermelha.

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Manifestantes contrários ao ICE se reuniram no local.

“Uma pessoa morreu e seus entes queridos e as pessoas da nossa comunidade merecem respostas claras sobre o que aconteceu”, disse o prefeito de Biddeford, Liam LaFountain, em um comunicado.