Hutis ampliam ofensiva contra Arábia Saudita e pressionam exportações de petróleo

Os rebeldes hutis do Iêmen ampliaram os ataques contra a Arábia Saudita, enquanto avançam sobre posições na costa do Mar Vermelho. A ofensiva desta segunda-feira, 14, ocorre em meio ao impasse nas negociações entre o Irã e países do Golfo para reabrir o Estreito de Ormuz, principal rota para o transporte marítimo de petróleo na região.

Treze civis ficaram feridos nos ataques, segundo a coalizão liderada por Riad que atua no Iêmen. Autoridades sauditas emitiram alertas de emergência em Khamis Mushait, onde fica a Base Aérea Rei Khalid, alvo da ofensiva, e em outras três cidades do sul do país. Segundo o grupo, os alvos incluíam hangares de aeronaves, radares, pistas de pouso e depósitos de munição.

A escalada ocorre poucos dias após os hutis conquistarem novos pontos estratégicos no litoral do Iêmen, incluindo a ilha de Perim, na entrada do Mar Vermelho. As forças do grupo também mantêm o controle de grande parte da costa oeste do país, incluindo o Estreito de Bab El-Mandeb, uma importante rota de escoamento de petróleo, segundo integrantes do governo iemenita reconhecido internacionalmente ouvidos pela Reuters.

Em resposta, as forças aéreas sauditas e iemenitas intensificaram os bombardeios contra posições hutis. Entre os alvos está a região do porto histórico de Mocha, no Mar Vermelho. Apesar da ofensiva, os rebeldes continuam controlando boa parte da faixa costeira.

Pressão sob o petróleo

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A nova rodada de ataques aumenta a pressão sobre a infraestrutura de energia saudita. Na semana passada, um ataque deixou inoperante um trecho do oleoduto que atravessa o território do país entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Riad atribuiu a ação a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque.

Com cerca de 1.200 quilômetros de extensão, a estrutura foi construída justamente para permitir que a Arábia Saudita escoe petróleo até o Mar Vermelho sem depender do Estreito de Ormuz. Uma interrupção prolongada poderia retirar até 4% da oferta mundial de petróleo do mercado, segundo operadores ouvidos pela Reuters. O governo saudita ainda não informou quando o oleoduto voltará a funcionar.

Os preços do petróleo chegaram a subir mais de 4% na segunda-feira, antes de fecharem o dia com alta de aproximadamente 1%. Nesta terça-feira, o barril do Brent chegou a superar os 108 dólares em meio às preocupações com a oferta global.

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Impasse diplomático

Ao mesmo tempo em que a ofensiva hutis se intensifica, as perspectivas de uma solução diplomática para a crise no Estreito de Ormuz diminuíram. Omã adiou uma reunião que estava prevista para esta segunda-feira, 14, com representantes do Irã e dos países do Golfo para discutir as negociações destinadas a reabrir a passagem marítima.

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O governo iraniano afirmou que o adiamento ocorreu a pedido da Arábia Saudita. O encontro tinha como objetivo discutir uma saída para a crise em uma rota que, antes da guerra, era utilizada para transportar cerca de 20% das exportações mundiais de petróleo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta segunda-feira que o Irã estaria interessado em chegar rapidamente a um acordo. A declaração foi rejeitada por Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano. Segundo ele, não haverá negociações até que as condições estabelecidas por Teerã sejam atendidas.

A situação da navegação na região também permanece incerta. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que o petroleiro El Gaia, de bandeira do Panamá, havia sido atingido por minas navais ao sul do Estreito de Ormuz. O Comando Central dos Estados Unidos negou a versão e afirmou que a embarcação foi atingida por um míssil iraniano no mês passado.

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A Organização Marítima Internacional confirmou que o navio foi danificado no sábado, mas não informou a causa. Dois tripulantes estão desaparecidos. A Reuters não conseguiu confirmar imediatamente as diferentes versões com os proprietários da embarcação.

A escalada também coloca Trump diante de uma nova pressão. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, Washington tem resistido aos pedidos de Riad por uma intervenção militar direta contra os hutis e, até o momento, limita seu apoio à área de inteligência.