Hungria revoga leis anti-LGBTQIA+ aprovadas durante governo Orbán

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O Parlamento da Hungria revogou leis que restringiam os direitos LGBTQIA+ no país, revertendo políticas do governo anterior de Viktor Orbán. A medida, impulsionada pelo novo primeiro-ministro Péter Magyar, alinha a legislação húngara às normas da União Europeia. Organizações veem um avanço, mas alertam para restrições remanescentes.

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O Parlamento da Hungria aprovou nesta terça-feira, 13, a revogação de medidas que restringiam os direitos da comunidade LGBTQIA+ no país, estabelecidas em 2021 durante o governo do ex-primeiro-ministro de extrema direita Viktor Orbán.

Aprovada por 139 votos contra 51, a alteração na lei representa o primeiro grande recuo nas políticas discriminatórias adotadas pelo antigo governo desde que Péter Magyar assumiu o poder em maio, encerrando 16 anos de governo ultranacionalista.

A antiga legislação, apresentada como uma medida de proteção à infância, proibia a divulgação ou a representação de conteúdos relacionados à diversidade sexual e de gênero destinados a menores de 18 anos. A mudança estabelece agora restrições apenas a materiais que possam “prejudicar seriamente o desenvolvimento físico, intelectual, emocional ou moral das crianças”, sem fazer referências à orientação sexual.

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Alinhamento à União Europeia

O premiê Magyar, que venceu as eleições de abril contra Orbán, afirmou que a revisão busca adequar a legislação húngara às normas da União Europeia. No mesmo mês do pleito, o Tribunal Europeu de Justiça concluiu que a lei de 2021 violava valores fundamentais do bloco, como a igualdade, a dignidade humana e o respeito às minorias.

Ao longo da gestão Orbán, o bloco europeu suspendeu bilhões de euros em recursos para a Hungria devido a preocupações com corrupção, falta de independência judicial e enfraquecimento das normas democráticas no país. Em 2022, por exemplo, foram congelados cerca de 6,3 bilhões de euros por violações ao Estado de direito

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Apesar da mudança, o líder de centro-direita evitou apresentar a reforma como uma conquista para a comunidade LGBTQIA+, afirmando que o objetivo é fortalecer a proteção de menores de idade. O partido Fidesz, de Orbán, votou contra a proposta e acusou o governo de esvaziar a legislação anterior por pressão da União Europeia. No entanto, a sigla governista Tisza, que detém uma maioria de dois terços no Parlamento, conseguiu aprovar o texto sem apoio da oposição.

Cerco à comunidade LGBTQIA+

Durante seus 16 anos no poder, Orbán promoveu uma série de restrições aos direitos LGBTQIA+ na Hungria. Em 2020, seu governo proibiu o reconhecimento legal da identidade de gênero de pessoas trans.

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No ano seguinte, aprovou a legislação que associava conteúdos sobre homossexualidade e transição de gênero à proteção de menores contra a pedofilia, provocando críticas de organizações de direitos humanos e líderes europeus. Em 2025, a legislação também passou a ser utilizada para proibir paradas do orgulho gay.

Organizações de defesa dos direitos LGBTQIA+ receberam a decisão do Parlamento húngaro como um avanço, mas alertaram que outras restrições continuam em vigor.

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“O fato de as restrições ao acesso a conteúdos LGBTQIA+ estarem sendo eliminadas é definitivamente um passo importante e positivo”, afirmou à agência de notícias AFP Tamas Dombos, da organização Háttér Society. Ele ressaltou, porém, que ainda existem normas que impedem o reconhecimento legal de pessoas trans e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo.