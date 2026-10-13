OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Hungria revoga leis anti-LGBTQIA+ aprovadas durante governo Orbán

Parlamento húngaro, sob novo governo, marca primeiro grande recuo nas políticas discriminatórias adotadas pelo governo do ex-premiê de extrema direita

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 09h32 | Atualizado em 13 out 2026, 09h57
Pessoas marcham com bandeira LGBTQIA+ na ponte Elisabeth durante a Parada do Orgulho de Budapeste, na Hungria, em 27 de junho de 2026.
Pessoas marcham com bandeira LGBTQIA+ na ponte Elisabeth durante a Parada do Orgulho de Budapeste, na Hungria, em 27 de junho de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP/Getty Images)
Continua após publicidade
Hungria revoga leis anti-LGBTQIA+ aprovadas durante governo Orbán Priorize VEJA no Google

O Parlamento da Hungria aprovou nesta terça-feira, 13, a revogação de medidas que restringiam os direitos da comunidade LGBTQIA+ no país, estabelecidas em 2021 durante o governo do ex-primeiro-ministro de extrema direita Viktor Orbán.

Aprovada por 139 votos contra 51, a alteração na lei representa o primeiro grande recuo nas políticas discriminatórias adotadas pelo antigo governo desde que Péter Magyar assumiu o poder em maio, encerrando 16 anos de governo ultranacionalista.

A antiga legislação, apresentada como uma medida de proteção à infância, proibia a divulgação ou a representação de conteúdos relacionados à diversidade sexual e de gênero destinados a menores de 18 anos. A mudança estabelece agora restrições apenas a materiais que possam “prejudicar seriamente o desenvolvimento físico, intelectual, emocional ou moral das crianças”, sem fazer referências à orientação sexual.

Siga
Continua após a publicidade

Alinhamento à União Europeia

O premiê Magyar, que venceu as eleições de abril contra Orbán, afirmou que a revisão busca adequar a legislação húngara às normas da União Europeia. No mesmo mês do pleito, o Tribunal Europeu de Justiça concluiu que a lei de 2021 violava valores fundamentais do bloco, como a igualdade, a dignidade humana e o respeito às minorias.

Ao longo da gestão Orbán, o bloco europeu suspendeu bilhões de euros em recursos para a Hungria devido a preocupações com corrupção, falta de independência judicial e enfraquecimento das normas democráticas no país. Em 2022, por exemplo, foram congelados cerca de 6,3 bilhões de euros por violações ao Estado de direito

Continua após a publicidade

Apesar da mudança, o líder de centro-direita evitou apresentar a reforma como uma conquista para a comunidade LGBTQIA+, afirmando que o objetivo é fortalecer a proteção de menores de idade. O partido Fidesz, de Orbán, votou contra a proposta e acusou o governo de esvaziar a legislação anterior por pressão da União Europeia. No entanto, a sigla governista Tisza, que detém uma maioria de dois terços no Parlamento, conseguiu aprovar o texto sem apoio da oposição.

Cerco à comunidade LGBTQIA+

Durante seus 16 anos no poder, Orbán promoveu uma série de restrições aos direitos LGBTQIA+ na Hungria. Em 2020, seu governo proibiu o reconhecimento legal da identidade de gênero de pessoas trans.

Continua após a publicidade

No ano seguinte, aprovou a legislação que associava conteúdos sobre homossexualidade e transição de gênero à proteção de menores contra a pedofilia, provocando críticas de organizações de direitos humanos e líderes europeus. Em 2025, a legislação também passou a ser utilizada para proibir paradas do orgulho gay.

Organizações de defesa dos direitos LGBTQIA+ receberam a decisão do Parlamento húngaro como um avanço, mas alertaram que outras restrições continuam em vigor.

Continua após a publicidade

“O fato de as restrições ao acesso a conteúdos LGBTQIA+ estarem sendo eliminadas é definitivamente um passo importante e positivo”, afirmou à agência de notícias AFP Tamas Dombos, da organização Háttér Society. Ele ressaltou, porém, que ainda existem normas que impedem o reconhecimento legal de pessoas trans e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo

Publicidade
TAGS:
Gay
Homossexualidade
Hungria
LGBT
LGBTQIA+
União Europeia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).