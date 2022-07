Hungria afirma que sanções à Rússia não funcionaram e pede alternativas

Em um discurso na Romênia, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou que as sanções contra a Rússia não funcionaram e que é preciso pensar em alternativas para resolver o conflito na Ucrânia. “Uma nova estratégia deve ser centrada em buscar a paz a partir de um bom acordo, e não focar em vencer a guerra”, disse ele.

Segundo Orbán, a estratégia da União Europeia foi baseada em quatro pilares: oferecer armas da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para que a Ucrânia vença, enfraquecer a Rússia por meio de sanções que desestabilizariam seu líder, garantir que as sanções fossem mais prejudiciais para a Rússia do que para a Europa, e contar com o apoio global à Ucrânia. Mas nada disso deu resultado. “Estamos sentados em um carro com os quatro pneus furados. Está absolutamente claro que a guerra não pode ser vencida dessa maneira”, afirmou a apoiadores, de acordo com a agência Reuters. Em sua visão, o exército russo é extremamente superior ao ucraniano, e que um acordo de paz direto entre Rússia e Ucrânia é impossível. A opção seria envolver os Estados Unidos na negociação.

Orbán já afirmou em outras ocasiões que a Hungria, país-membro da OTAN , não pretende se envolver no conflito no país vizinho. Também não pretende apoiar embargos ou limitações às importações de gás russo propostas pela União Europeia, já que isso prejudicaria a economia local, que depende de 85% das importações do gás russo.

Populista de direita com laços estreitos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Orbán declarou “estado de emergência” na Hungria em maio, pouco depois de sair vitorioso nas eleições. Ele concorria ao quarto mandato. Na ocasião, usou justamente a Guerra da Ucrânia para aumentar seu poder.