Humorista é julgado na Turquia por ‘insultar’ presidente Erdogan em show de stand-up
Se condenado, Deniz Goktas pode enfrentar cerca de uma década atrás das grades
O humorista turco Deniz Goktas compareceu nesta segunda-feira, 28, a um tribunal em Istambul por acusações de insultar o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Se condenado, ele pode enfrentar cerca de uma década atrás das grades, segundo cálculos da imprensa turca.
O comediante de 32 anos, conhecido por sua sátira política mordaz, foi detido pela polícia em 3 de julho, uma semana depois da publicação no YouTube de um vídeo de um show de stand-up, que registrou quase nove milhões de visualizações.
Ele permanece detido e é acusado de insultar Erdogan e incitar o ódio público. Os promotores acrescentaram uma acusação de “glorificação do crime e dos criminosos”, segundo a denúncia.
No início da audiência, Goktas, que está detido há 88 dias, subiu ao púlpito no Palácio da Justiça de Caglayan e se defendeu com palavras carregadas de ironia que provocaram gargalhadas na sala.
Na denúncia, os promotores destacam uma frase em que ele chama Erdogan de “ditador tímido”, mas Goktas insistiu que “não havia qualquer elemento criminoso”.
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“Ditador não é um insulto: é uma caracterização política”, afirmou. “Como presidente e líder do partido que governa o país há 25 anos, um espetáculo de humor político em que nunca se mencione o nome de Erdogan não seria sincero nem teria qualquer relação com a realidade”, disse.
Ele também negou as acusações apresentadas e disse que “Erdogan deveria estar aberto à arte da sátira”.
Um grupo de cerca de 50 manifestantes reuniu-se em frente ao tribunal, sob chuva torrencial e munidos de guarda-chuvas, na manhã de segunda-feira, gritando: “Deniz Goktas não está sozinho”. Apoiadores e jornalistas também aguardavam para entrar no tribunal, incluindo vários colegas comediantes do clube TuzBiber, de Istambul.
Nos últimos anos, milhares de pessoas foram processadas na Turquia por “insultar o presidente”, em uma campanha que atingiu políticos, artistas, músicos, jornalistas e ativistas LGBTQ+, entre outros.
Em julho, a Turquia chegou a proibir a atracação de um cruzeiro voltado ao público LGBTQIA+ em dois de seus principais destinos turísticos, alegando que o perfil dos passageiros contraria os “valores morais” e os “padrões familiares” defendidos pelas autoridades locais. Nos últimos anos, organizações de direitos humanos têm denunciado o aumento da retórica oficial contra esse público, enquanto as marchas do Orgulho LGBTQ+ em Istambul seguem proibidas desde 2015, sob a justificativa de preservar a segurança pública.