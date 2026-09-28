Humorista é julgado na Turquia por ‘insultar’ presidente Erdogan em show de stand-up

O humorista turco Deniz Goktas compareceu nesta segunda-feira, 28, a um tribunal em Istambul por acusações de insultar o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Se condenado, ele pode enfrentar cerca de uma década atrás das grades, segundo cálculos da imprensa turca.

O comediante de 32 anos, conhecido por sua sátira política mordaz, foi detido pela polícia em 3 de julho, uma semana depois da publicação no YouTube de um vídeo de um show de stand-up, que registrou quase nove milhões de visualizações.

Ele permanece detido e é acusado de insultar Erdogan e incitar o ódio público. Os promotores acrescentaram uma acusação de “glorificação do crime e dos criminosos”, segundo a denúncia.

No início da audiência, Goktas, que está detido há 88 dias, subiu ao púlpito no Palácio da Justiça de Caglayan e se defendeu com palavras carregadas de ironia que provocaram gargalhadas na sala.

Continua após a publicidade

Na denúncia, os promotores destacam uma frase em que ele chama Erdogan de “ditador tímido”, mas Goktas insistiu que “não havia qualquer elemento criminoso”.

+ Turquia barra entrada de cruzeiro LGBT+ por ‘valores morais’ e ‘padrões familiares’

Continua após a publicidade

“Ditador não é um insulto: é uma caracterização política”, afirmou. “Como presidente e líder do partido que governa o país há 25 anos, um espetáculo de humor político em que nunca se mencione o nome de Erdogan não seria sincero nem teria qualquer relação com a realidade”, disse.

Ele também negou as acusações apresentadas e disse que “Erdogan deveria estar aberto à arte da sátira”.

Continua após a publicidade

Um grupo de cerca de 50 manifestantes reuniu-se em frente ao tribunal, sob chuva torrencial e munidos de guarda-chuvas, na manhã de segunda-feira, gritando: “Deniz Goktas não está sozinho”. Apoiadores e jornalistas também aguardavam para entrar no tribunal, incluindo vários colegas comediantes do clube TuzBiber, de Istambul.

Nos últimos anos, milhares de pessoas foram processadas na Turquia por “insultar o presidente”, em uma campanha que atingiu políticos, artistas, músicos, jornalistas e ativistas LGBTQ+, entre outros.

Continua após a publicidade

Em julho, a Turquia chegou a proibir a atracação de um cruzeiro voltado ao público LGBTQIA+ em dois de seus principais destinos turísticos, alegando que o perfil dos passageiros contraria os “valores morais” e os “padrões familiares” defendidos pelas autoridades locais. Nos últimos anos, organizações de direitos humanos têm denunciado o aumento da retórica oficial contra esse público, enquanto as marchas do Orgulho LGBTQ+ em Istambul seguem proibidas desde 2015, sob a justificativa de preservar a segurança pública.