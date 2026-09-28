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Humorista é julgado na Turquia por ‘insultar’ presidente Erdogan em show de stand-up

Se condenado, Deniz Goktas pode enfrentar cerca de uma década atrás das grades

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h20
Manifestantes seguram faixas e cartazes em protesto, com bandeiras coloridas ao fundo. A faixa principal diz DENIZ GÖKTAŞA ÖZGÜRLÜK! (Liberdade para Deniz Göktaş!) e İSTANBUL EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ (Forças de Trabalho, Paz e Democracia de Istambul). Algumas pessoas usam guarda-chuvas pretos e um rosa, indicando chuva.
Grupo de manifestantes se reuniu em frente a tribunal de Istambul em protesto pela liberdade do humorista Deniz Goktas. 28/09/2026 (YASIN AKGUL/AFP)
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Humorista é julgado na Turquia por ‘insultar’ presidente Erdogan em show de stand-up Priorize VEJA no Google

O humorista turco Deniz Goktas compareceu nesta segunda-feira, 28, a um tribunal em Istambul por acusações de insultar o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Se condenado, ele pode enfrentar cerca de uma década atrás das grades, segundo cálculos da imprensa turca.

O comediante de 32 anos, conhecido por sua sátira política mordaz, foi detido pela polícia em 3 de julho, uma semana depois da publicação no YouTube de um vídeo de um show de stand-up, que registrou quase nove milhões de visualizações.

Ele permanece detido e é acusado de insultar Erdogan e incitar o ódio público. Os promotores acrescentaram uma acusação de “glorificação do crime e dos criminosos”, segundo a denúncia.

No início da audiência, Goktas, que está detido há 88 dias, subiu ao púlpito no Palácio da Justiça de Caglayan e se defendeu com palavras carregadas de ironia que provocaram gargalhadas na sala.

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Na denúncia, os promotores destacam uma frase em que ele chama Erdogan de “ditador tímido”, mas Goktas insistiu que “não havia qualquer elemento criminoso”.

+ Turquia barra entrada de cruzeiro LGBT+ por ‘valores morais’ e ‘padrões familiares’

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“Ditador não é um insulto: é uma caracterização política”, afirmou. “Como presidente e líder do partido que governa o país há 25 anos, um espetáculo de humor político em que nunca se mencione o nome de Erdogan não seria sincero nem teria qualquer relação com a realidade”, disse.

Ele também negou as acusações apresentadas e disse que “Erdogan deveria estar aberto à arte da sátira”.

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Um grupo de cerca de 50 manifestantes reuniu-se em frente ao tribunal, sob chuva torrencial e munidos de guarda-chuvas, na manhã de segunda-feira, gritando: “Deniz Goktas não está sozinho”. Apoiadores e jornalistas também aguardavam para entrar no tribunal, incluindo vários colegas comediantes do clube TuzBiber, de Istambul.

Nos últimos anos, milhares de pessoas foram processadas na Turquia por “insultar o presidente”, em uma campanha que atingiu políticos, artistas, músicos, jornalistas e ativistas LGBTQ+, entre outros.

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Em julho, a Turquia chegou a proibir a atracação de um cruzeiro voltado ao público LGBTQIA+ em dois de seus principais destinos turísticos, alegando que o perfil dos passageiros contraria os “valores morais” e os “padrões familiares” defendidos pelas autoridades locais. Nos últimos anos, organizações de direitos humanos têm denunciado o aumento da retórica oficial contra esse público, enquanto as marchas do Orgulho LGBTQ+ em Istambul seguem proibidas desde 2015, sob a justificativa de preservar a segurança pública.

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