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O jornalista Humberto Padgett León usou inteligência artificial para anunciar a própria morte após perder a voz em decorrência de um câncer. Emocionante, o vídeo traz despedidas à família e aos seguidores, além de reflexões sobre a vida e sua luta contra a doença.

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Em publicação nas redes sociais, o jornalista e escritor mexicano Humberto Padgett Leon anunciou a própria morte com a ajuda de um vídeo gerado por inteligência artificial (IA). Ele morreu no último domingo 22, vítima de um câncer na língua que comprometeu sua voz, antes de se alastrar por vários órgãos de seu corpo.

Na gravação, Leon direciona sua fala a sua mulher, Mariel, e aos seus seguidores, grupo a quem ele apelidou carinhosamente de “a turma”. “Mesmo que seja assim, não quis deixar de ser eu a dar a notícia “, explicou na mensagem gerada por IA. O jornalista recorreu à tecnologia porque já havia perdido a voz em decorrência do câncer.

Sobre a doença que causou sua morte, Leon contou que ela começou em sua língua e depois se espalhou para os pulmões e o fígado. “A besta do câncer me derrotou”, declarou, enquanto falava um pouco sobre a luta que enfrentou nos últimos meses de vida. Ele também relatou as consequências que sofreu devido à piora de seu quadro clínico. “Primeiro, destruiu minha boca e meu pescoço, roubando-me a voz”, lembrou, explicando como deixou de ser capaz de se comunicar oralmente.

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Em um outro momento, o escritor chegou a pedir desculpas para aqueles que possam ter se ofendido com suas atitudes. “Peço desculpas por todos os erros que não consegui reparar para aqueles que ofendi“, afirmou durante o vídeo. Leon também aproveitou parte da gravação para agradecer àqueles que estiveram ao seu lado e o ensinaram lições preciosas. “Agradeço àqueles que, quase sempre por mera circunstância, me mostraram o mundo e se tornaram meus professores”, complementou.

Ao final de sua fala, suas considerações finais foram direcionadas aos seus seguidores: “Vamos fazer uma viagem, pessoal, para nadar e voar entre os troncos, porque esta foi realmente incrível”. A publicação gerou inúmeras reações de tristeza e mensagens de apoio.