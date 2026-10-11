Houthis ameaçam aeroportos na Arábia Saudita e EUA avaliam apoio militar
Rebeldes emitem novo alerta para que passageiros evitem aeroportos sauditas após ataque a Riade, que causou vítimas e feridos
Os rebeldes Houthis do Iêmen emitiram neste domingo (11) um alerta para que civis e companhias aéreas evitem as proximidades dos aeroportos sauditas. A advertência ocorre após um bombardeio atingir o aeroporto internacional de Riade neste sábado, vitimando 12 pessoas e deixando mais de 300 feridas. O aviso foi feito no X pelo porta-voz militar das forças houthis, Yahya Saree.
De acordo com a publicação, as novas investidas só vão poupar os aeroportos que atendem as duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina. Devido ao incidente deste sábado, as autoridades da Arábia Saudita suspenderam as aulas presenciais nas escolas e fecharam temporariamente as operações no aeroporto afetado.
A coalizão saudita classificou o ataque como um “crime de guerra”, e o episódio foi condenado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por diversos países.
Diante do cenário, o governo norte-americano avalia a possibilidade de apoiar militarmente os sauditas, o que pode ampliar as hostilidades e agravar a crise global.