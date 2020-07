Hong Kong veta 12 candidatos pró-democracia das eleições legislativas

Doze candidatos pró-democracia de Hong Kong não foram autorizados a disputar as eleições legislativas de setembro, anunciou nesta quinta-feira, 30, o governo local. A decisão foi denunciada pela oposição como um novo golpe da China às liberdades na região semiautônoma.

“O governo de Hong Kong apoia a decisão de invalidar 12 candidaturas às eleições do Conselho Legislativo (LegCo)”, anunciou o Executivo em um comunicado.

Um dos candidatos eliminados é Joshua Wong, figura muito importante do movimento pró-democracia. O ativista denunciou um “menosprezo total” das autoridades em relação aos cidadãos de Hong Kong. “Acabo de ser desqualificado para as eleições ao LegCo, depois de ter sido o grande vencedor das primárias”, afirmou o rosto mais conhecido do Movimento dos Guarda-Chuvas de 2014.

Desde que aprovou uma controversa lei de segurança nacional em Hong Kong, Pequim aperta o cerco e restringe a autonomia da ilha. Nesta quarta-feira 29 quatro estudantes foram detidos na primeira operação da polícia local após a entrada em vigor da legislação. Segundo as autoridades locais, os detidos eram associados a um grupo pró-independência do território semi-autônomo.

Segundo críticos, a lei coíbe as liberdades civis e os direitos humanos e pode abrir espaço para que pessoas extraditas para Hong Kong sejam julgadas na China continental.

Conflito com britânicos

Diante do avanço do governo chinês em Hong Kong, Canadá, Austrália e Reino Unido anunciaram a suspensão de tratados de extradição com o território, em protesto à nova lei. O Executivo britânico foi um dos que mais demonstrou insatisfação com a medida.

Desde que o Reino Unido devolveu a ilha à soberania chinesa, em 1997, Hong Kong usufrui o status de “região administrativa especial”, previsto para durar até 2047. Mas a ascensão de Xi, em 2013, marcou o início do aperto contra as medidas liberais.

O embaixador da China em Londres fez um alerta direto ao Reino Unido nesta quinta-feira de que o país não terá futuro se tentar se dissociar do Estado comunista.

“É difícil imaginar um ‘Reino Unido Global’ que ignore ou exclua a China, se dissociar da China significa se dissociar de oportunidades, se dissociar do crescimento e se dissociar do futuro”, disse o embaixador chinês em Londres, Liu Xiaoming, a jornalistas. Ele disse que o Reino Unido “pagará o preço” se quiser tratar a China como um Estado hostil.

(Com AFP e Reuters)