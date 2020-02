Hong Kong confirma 1ª morte por coronavírus; número no mundo chega a 427

Hong Kong confirmou, nesta segunda-feira, 3 (terça-feira, no horário local), a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. Desta forma, chegam a 426 os mortos em toda a China, além de mais de 20 mil casos confirmados da doença.

A vítima no território semi-autônomo é um homem de 39 anos. Esta foi a segunda morte confirmada fora da China continental, já que no fim de semana, as Filipinas registraram o primeiro óbito por conta do coronavírus no país. Desta forma, ao redor do mundo, são 427 mortos confirmadas.

Na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, está a maior parte das mortes: 414, além de mais de 13,5 mil casos. No mundo, 24 países confirmaram ter pessoas infectadas.

Casos suspeitos no Brasil

Publicidade

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, 03, que o Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus, dois a menos que o boletim anterior, onde eram contabilizados 16 casos suspeitos. Os estados com casos suspeitos da doença são: Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (2) e São Paulo (7). Até o momento, 13 casos já foram analisados e descartados.

Entre os casos suspeitos, 11 estão na etapa de testes para vírus comuns, como o influenza. Caso um destes testes dê positivo, a suspeita de coronavírus é descartada. Já os outros três casos estão fase de teste específico para o 2019 n-CoV.