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Um homem caracterizado como Jesus Cristo causou rebuliço e interrompeu a sessão do Parlamento de Portugal durante o discurso de André Ventura. Retirado pela polícia a mando do presidente da Casa, o visitante alegou que apenas orava internamente. Entenda o caso e as regras da Assembleia.

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Uma cena inusitada interrompeu uma sessão do Parlamento de Portugal nesta terça-feira, 24. Um homem vestido com uma túnica branca, barba e cabelos compridos, em uma aparência semelhante à representação tradicional de Jesus Cristo, foi retirado das galerias da Assembleia da República após chamar atenção enquanto acontecia um debate sobre o Orçamento do Estado para 2027.

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O episódio aconteceu durante o discurso de André Ventura, líder do partido Chega. Ao perceber a presença do visitante, o parlamentar comentou: “Até Jesus Cristo veio agradecer”. A situação provocou comentários entre os presentes e acabou interrompendo a sessão.

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Em seguida, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, pediu que o homem deixasse o local e o repreendeu. “O senhor não se pode manifestar nem falar relativamente a qualquer deputado, muito menos brincar com o Parlamento”, afirmou, segundo o portal português Observador. Logo depois, agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) acompanharam o visitante até a saída.

Após o episódio, segundo o jornal, o homem negou ter interrompido o discurso de Ventura e afirmou que estava apenas “orando internamente”. Ele também descartou a possibilidade de uma performance artística.

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As regras da Assembleia portuguesa determinam que o público mantenha silêncio e não manifeste aprovação ou reprovação durante as sessões. O regulamento alerta que perturbar o funcionamento dos trabalhos parlamentares pode configurar crime, com pena de até três anos de prisão.