Homem se declara culpado por atirar ovo contra o rei Charles

O britânico de 21 anos, Harry May, se declarou culpado no tribunal de magistrados de Westminster, em Londres, nesta sexta-feira, 13, por ter jogado um ovo contra o rei Charles durante uma caminhada do membro da família real em Luton, no dia 6 de dezembro. A ação foi considerada uma ofensa à ordem pública.

De acordo com o promotor do caso, Jason Seetal, o jovem afirmou aos oficiais que tinha jogado o ovo “porque acreditava que o rei visitar uma cidade como Luton, que é uma área carente e pobre, era de mau gosto”.

Seetal afirmou que a polícia deteve May depois de vê-lo lançando o ovo contra o rei, que caiu perto do monarca. No momento, Charles conversava com pessoas na rua. Ele acrescentou que o jovem, ao ser levado ao tribunal, se sentou em um dos bancos dos réus e se manteve sem expressão.

O advogado de defesa, Alex Benn, disse ao tribunal que seu cliente “lamenta profundamente” suas ações e que ele aceita enfrentar as consequências. May foi descrito como uma “pessoa comprometida e preocupada com a família” e que se importa “profundamente” com a comunidade local.

O juiz, Paul Goldpspring, rejeitou a alegação da mãe de May na qual ela falava que ele “não estava ciente” de que atirar um objeto em uma figura pública desencadearia tantas consequências. No entanto, ele aceitou que o jovem estava arrependido de sua atitude.

“Qualquer desentendimento que você tenha com alguém, a maneira de resolvê-lo é não jogar objetos contra eles.”, disse o juiz a May.

