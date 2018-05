Homem que atirou sapatos em Bush concorre ao parlamento do Iraque

O jornalista Muntadhar al-Zaidi, que ficou mundialmente famoso por atirar seus dois sapatos no então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, durante uma coletiva de imprensa no Iraque, está concorrendo ao parlamento nas eleições iraquianas de 12 de maio.

Al-Zaidi causou um incidente diplomático internacional ao atirar seus calçados contra Bush – o filho do também ex-presidente George H. W. Bush – em dezembro de 2008, em Bagdá. O ato foi um protesto contra a invasão americana ao Iraque, em 2003, e a permanência das tropas até aquele momento. O ex-presidente americano conseguiu desviar dos sapatos, e al-Zaidi foi jogado no chão pelos seguranças e levado para fora da sala.

Segundo a TV americana CNN, após o incidente, al-Zaidi chegou a ser condenado a três anos de prisão, mas acabou sendo liberado após nove meses.

O objetivo do iraquiano, agora, é conquistar uma cadeira do parlamento. Desde que foi libertado da pisão, em 2009, al-Zaidi passou grande parte de seu tempo fora do Iraque, em Beirute, no Líbano, mas retornou dois meses atrás para tocar sua campanha de candidatura.

“Como vocês me conhecem há muito tempo, estarei apoiando o povo oprimido e serei contra os opressores”, disse ele, em um vídeo online. O episódio envolvendo o ex-presidente americano é uma das apostas de sua campanha, que costuma reproduzir cenas do incidente em vídeos na internet para conquistar simpatizantes.

Na época, o jornalista chamou o arremesso dos calçados – um insulto grave na cultura árabe – como um “beijo de despedida” para o “cão” – outra ofensa grave – que lançou uma invasão ao Iraque em 2003.

O vídeo abaixo mostra al-Zaidi gritando “Você matou os iraquianos!” enquanto seguranças o atiravam ao chão. Bush se abaixa quando os sapatos passam por cima de sua cabeça.

#في_مثل_هذا_اليوم 12 مارس عام 2009م 📍 • محكمة عراقية تحكم على الصحفي منتظر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي، حيث أنه كان قد رمى فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بآخر زيارة له للعراق قبل أن تنتهي فترته الرئاسية. . .. #حدث_و_تاريخ pic.twitter.com/UuJzoJykWt — حدث و تاريخ (@7dthwatari5) March 12, 2018

“Eu não tenho nenhum problema com os Estados Unidos ou com os americanos”, disse o atual candidato a parlamentar em entrevista à CNN, nesta quarta-feira.

“Meu único problema é com o ex-presidente George W. Bush. Ele ocupou meu país e matou meu povo. Se eu me tornar o primeiro-ministro do Iraque ou o presidente, a primeira coisa que vou fazer é pedir aos Estados Unidos desculpas oficiais a todos os iraquianos, para compensar as vítimas e responsabilizar o ex-presidente George W. Bush.”