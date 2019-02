Homem morre após ser atingido por touro na Espanha

Um homem morreu neste domingo depois de ter sido chifrado no coração por um touro durante um encierro, uma espécie de corrida com touros pelas ruas, em Cuéllar, na província de Segovia, no centro da Espanha, disseram os organizadores. O acidente ocorreu no primeiro encierro do ano nesta região.

“A descida foi muito rápida e perigosa. Um dos touros bravos atingiu uma pessoa que se encontrava no início do trajeto urbano. Ele imediatamente foi cercado por cavaleiros, e os serviços de saúde chegaram no mesmo momento”, indicou a Associação de Encierros de Cuéllar em um comunicado, informando que a vítima, de sessenta anos, não resistiu aos ferimentos. “Voltamos a lembrar o perigo da área onde ocorreu o acidente, onde só existem valas de delimitação, não de proteção”, afirmou a associação.

Os encierros de Cuéllar, cidade de cerca de 10 000 habitantes no noroeste da Península Ibérica, são os mais antigos da Espanha. Sua existência remonta ao século XIII, e os festivais locais, declarados de interesse turístico nacional, atraem dezenas de milhares de espectadores a cada ano.

Doze pessoas morreram chifradas por touros desde o início do verão na Espanha, tornando 2015 o ano mais mortífero dos últimos 15.

(com Agência France-Presse)