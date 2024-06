Homem morre ao cair de penhasco do filme ‘Missão Impossível’ na Noruega

Um homem morreu nesta segunda-feira, 3, após cair de um penhasco de 604 metros de altura, na Noruega. O local, chamado de Preikestolen e conhecido amplamente por ter sido escalado pelo ator Tom Cruise no filme Missão Impossível: Efeito Fallout, fica no sudoeste do país e tem uma das trilhas mais famosas da região.

A chefe de polícia do distrito de Sor-Vest, Nina Thommesen, confirmou que a vítima tem cerca de 40 anos e que estava viajando sozinha. Até o momento 0 homem não foi oficialmente identificado, apesar de seu telefone e identidade terem sido encontrados. Duas testemunhas do acidente que foram interrogadas afirmaram que o homem escorregou e caiu.

“A polícia está investigando o caso como um acidente de queda”, disse Thommesen à rede americana CNN. “Não temos suposições de que algo criminoso tenha acontecido.”

Mesmo sendo um dos penhascos mais icônicos da Noruega, a fama do Preikestolen cresceu somente depois de ter sido cena no filme estrelado por Cruise. Segundo o ator americano gravar as imagens de ação foi um dos momentos mais “impossíveis” de sua carreira.