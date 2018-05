Homem mata três pessoas em tiroteio na Bélgica

Um homem matou dois policiais e um transeunte na cidade de Liège, na Bélgica, durante um tiroteio ocorrido nesta terça-feira (29), por volta das 10h30 (hora local, 5h30 de Brasília). A Promotoria Federal investiga o caso como suposto ato de terrorismo.

De acordo com fontes, outros dois policiais ficaram feridos, enquanto o autor dos disparos foi morto pelas forças locais. Segundo veículos de imprensa, como o jornal La Libre Belgique, o agressor teria gritado “Alá é grande” em árabe durante o tiroteio. De acordo com a BBC, o civil ferido estava no banco de trás de um carro.

O homem, nascido em 1982, efetuou os disparos em uma avenida do centro de Liège (leste da Bélgica) após ser surpreendido em um controle rotineiro nas portas do Café dês Agustins. O suposto terrorista desarmou um dos policiais e após disparar sobre os agentes, tentou se refugiar no centro educativo Atheneum Léonie De Waha, onde fez uma funcionária da limpeza como refém. A mulher foi salva.

O agressor foi morto pela polícia no centro educativo e os estudantes do centro estão sob proteção policial sem que nenhum deles tenha ficado ferido, informou o Centro de Crise da Bélgica.

A emissora de rádio RTL indicou que o indivíduo saiu ontem da prisão de Lantin, onde cumpria pena por crimes menores e havia “frequentado” detidos radicalizados, enquanto emissora RTBF afirma que ele não estava fichado por radicalização. A avenida onde ocorreu o tiroteio foi fechada ao tráfego e o prefeito de Liège, Willy Demeyer, foi ao local dos fatos.

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse em entrevista à RTL que trata-se de um incidente “grave”, que está sob responsabilidade do ministro do Interior, Khan Jambon, do titular de Justiça, Koen Geens, e do Centro de Crise nacional, que não elevou o alerta antiterrorista do país, que se mantém em nível 2 de 4.

Violence lâche et aveugle a #Liège. Tout notre soutien pour les victimes et leurs proches. Nous suivons la situation avec les services de sécurité et le centre de crise. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 29, 2018

“Em nome do Governo, todo o nosso apoio às famílias das vítimas”, acrescentou o chefe do Executivo.

A polícia local convocou uma entrevista coletiva para oferecer mais detalhes sobre o incidente.

(Com EFE)