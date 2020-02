Homem mata ao menos 17 pessoas a tiros na Tailândia

Um atirador abriu fogo e matou ao menos 17 pessoas em uma rua comercial na pequena cidade de Nakhon Ratchasima, localizada a 250 km de Bangkok, no noroeste da Tailândia, neste sábado, 8. Foram contabilizados 14 feridos.

Identificado como o sargento Jakapanth Thomma, o agressor ainda não foi capturado e está sendo procurado pela polícia em um shopping que foi isolado. “O agressor usou uma metralhadora para disparar contra vítimas inocentes. Muitas delas morreram, ou ficaram feridas”, acrescentou o porta-voz da polícia.

O autor dos disparos roubou um veículo militar e publicou, nas redes sociais, fotos e vídeos dele vestido de uniforme e disparando na cidade de Korat. Imagens e vídeos publicados on-line mostravam cenas de pânico e pessoas fugindo apavoradas sob o barulho dos disparos de uma arma automática.

A Tailândia é um dos países com maior percentual de pessoas com posse de armas do mundo.