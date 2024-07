Homem esfaqueia oito em rua do Reino Unido e há crianças entre as vítimas

Um homem feriu com uma faca oito pessoas numa de Southport, a 30 quilômetros de Liverpool, na Inglaterra, nesta segunda-feira (29).

A imprensa britânica afirma que uma das vítimas não aguentou os ferimentos e morreu.

O ataque aconteceu num clube e, segundo a polícia e o serviço de emergência, há crianças entre as vítimas.

As forças de segurança, no entanto, ainda não divulgaram detalhes sobre os afetados.

A polícia informou que ele invadiu a propriedade em uma rua de um bairro residencial e avançou sobre quem estava dentro. No local estava um grupo de crianças, que participava de uma aula de ioga.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se pronunciou logo pós o ataque.

“Notícia horrível e profundamente chocante de Southport. Meus pensamentos estão com todos os afetados. Gostaria de agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela rápida resposta. Estou sendo atualizado conforme a situação se desenvolve”, escreveu o primeiro-ministro.

