Homem em desenho divulgado por atriz pornô ‘não existe’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta quarta-feira a existência do homem representado em um retrato falado divulgado pela atriz pornô Stormy Daniels. Segundo ela, o desconhecido a ameaçou para que ficasse quieta sobre a relação sexual que ela alega ter mantido com Trump.

Stormy, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, disse que se relacionou intimamente com Trump em 2006 e agora está contestando um acordo de confidencialidade firmado em 2016 com o advogado pessoal de Trump. Ela recebeu 130.000 dólares para se manter em silêncio sobre o caso com o atual presidente americano.

Na terça-feira (17), Stormy e seu advogado, Michael Avenatti, divulgaram um retrato falado de um homem que ela diz tê-la ameaçado em 2011, oferecendo uma recompensa de 100.000 dólares por informações que levem à sua identificação. Avenatti anunciou nesta quarta-feira que a remuneração foi elevada a 131.000 dólares.

Trump praticamente não tem tocado no assunto, mas, no início deste mês, disse a repórteres que desconhecia o pagamento feito à atriz.

Nesta quarta-feira, em sua primeira referência a Stormy pelo Twitter, ele escreveu: “Um retrato falado anos depois de um homem que não existe. Uma farsa total, é a mídia das notícias falsas para os tolos (mas eles sabem)!”

Em resposta, Avenatti escreveu em sua própria conta na rede social: “Na minha experiência, não há nada melhor em um litígio do que ter um oponente completamente desequilibrado e indisciplinado que tende a atirar no próprio pé. Isso sempre leva a GRANDES problemas… como novas alegações (ou seja, difamação)”.

Os advogados de Trump estão pedindo ao menos 20 milhões de dólares de indenização da atriz por múltiplas violações do acordo de sigilo.

(Com Reuters)