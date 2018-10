Homem é preso na Inglaterra por tentar roubar a Magna Carta

Um homem foi preso por tentar roubar a Magna Carta da Catedral de Salisbury, na Inglaterra, nesta quinta-feira 25.

Segundo a polícia de Wiltshire, os alarmes da igreja foram acionados assim que o homem de 45 anos tentou quebrar a caixa de vidro onde o artefato está exposto. O documento não foi danificado.

O suspeito usou um martelo para quebrar o vidro. Os funcionários da Catedral de Salisbury lutaram contra homem depois que ele tentou fugir.

Segundo o reverendo da Catedral, Nick Papadopoulos, os funcionários interceptaram o suspeito nos jardins da igreja e conseguiram imobilizá-lo até a chegada da polícia. Ninguém se feriu.

“Ele estava carregando um martelo, então nossos homens foram muito corajosos”, afirmou Papadopoulos ao jornal The Guardian.

A Magna Carta é um tratado de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente o do rei João, que o assinou, impedindo assim o exercício do poder absoluto. É considerada o primeiro capítulo de um longo processo histórico que levaria ao surgimento do constitucionalismo.

A edição da Catedral de Salisbury é uma das a quatro cópias da carta original ainda existentes.