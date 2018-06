Um libanês morreu na noite desta quarta-feira (27) em Beirute após receber várias facadas durante uma acalorada discussão suscitada, aparentemente, pela eliminação da seleção alemã da Copa do Mundo.

Segundo um comunicado do exército do Líbano, uma pessoa foi detida por supostamente estar envolvida no assassinato de Mohammed Zaher, ocorrido no bairro Al Selom, no sul de Beirute.

O comunicado militar se limita a informar a detenção do suspeito e aponta que o incidente aconteceu “após uma discussão por causa de algumas equipes que participam do Mundial”.

Segundo veículos de imprensa locais, a vítima era um torcedor da seleção do Brasil, mas não se sabe a origem da briga que acabou com a morte de Zaher.

Ontem à noite, depois que a Alemanha foi derrotada por 2 a 0 pela Coreia do Sul, era possível ouvir tiros e fogos de artifício em vários bairros da capital libanesa.

Embora o Líbano nunca tenha participado de uma Copa do Mundo, muitos libaneses torcem com veemência por algumas das equipes que participam da competição.

Muitas varandas da capital exibem bandeiras de diferentes seleções que participam do Mundial, especialmente Alemanha, Argentina, Brasil e Espanha.

O governador de Beirute, Ziad Chebib, advertiu no último dia 7 contra a colocação dessas bandeiras, temendo que as brigas entre os torcedores acabassem em tragédia.

(Com EFE)