Homem é esfaqueado dentro de estação de trem em Paris

Uma pessoa ficou gravemente ferida após ter sido esfaqueada no domingo 6 na Estação Norte, em Paris, segundo a polícia francesa. O suspeito não foi detido.

A vitima, um homem afegão solicitante de refúgio, estava sentada em um banco da estação quando, por volta das cinco da tarde, o suspeito atacou, segundo o jornal Le Parisien.

Com a ajuda dos bombeiros e socorristas, a vítima foi levada ao hospital, mas se encontra em estado grave. Ainda era possível ver marcas de sangue poucas horas após o ocorrido.

Quanto ao motivo do ataque, nada se sabe. Em publicação em sua conta oficial no Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse estar acompanhando a situação em conjunto com as autoridades.

