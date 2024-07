Homem é detido na China tentando contrabandear 100 cobras vivas nas calças

A alfândega da cidade de Shenzhen, no sul da China, interceptou um homem que tentava contrabandear mais de 100 cobras vivas dentro das calças nesta quarta-feira, 10. Durante a inspeção, policiais encontraram as serpentes dentro de seis sacos lacrados com fita adesiva em seus bolsos.

“Os policiais abriram os sacos e descobriram que cada um deles uma série de cobras vivas em vários tamanhos e cores”, comunicou a aduana. “Após a contagem, um total de 104 cobras foram encontradas.”

A man in China tried to smuggle 104 snakes in his trousers while traveling to Shenzhen. 🏃‍♀️🫣 pic.twitter.com/feBsX5bT6o

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 10, 2024