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Um homem de 27 anos é acusado de usar redes sociais, principalmente Snapchat, para abusar sexualmente de mais de 360 crianças e adolescentes na Finlândia. A investigação, iniciada em 2022, revelou crimes entre 2019 e 2022, com o suspeito gravando imagens das vítimas, que pensavam que os conteúdos eram excluídos automaticamente.

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Um homem de 27 anos foi acusado de utilizar uma rede social para abusar sexualmente de mais de 360 crianças e adolescentes na Finlândia. De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias AFP nesta quarta-feira, 3, o suspeito entrava em contato com as vítimas e pedia para que praticassem atos sexuais ou mandassem fotos sensuais.

As investigações tiveram início em 2022, quando a polícia finlandesa descobriu milhares de vídeos e imagens de menores de idade no telefone celular do suspeito durante uma busca relacionada a outro caso criminal. Um novo inquérito foi instaurado, revelando pelo menos 364 crimes cometidos contra crianças entre 2019 e 2022. As vítimas, de diferentes partes do país, tinham entre 9 e 15 anos de idade.

Segundo a polícia, o homem utilizava a rede social Snapchat para entrar em contato com os menores. Ele, então, pedia para que as crianças enviassem fotos ou vídeos com pouca roupa ou nuas, além de sugerir atos sexuais. Estima-se que existam um total de 900 vítimas na investigação sobre os crimes cometidos pelo suspeito.

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Até o momento, contudo, a polícia conseguiu identificar e entrevistar 364 delas, em um processo dispendioso que demorou dois anos para ser concluído. Segundo autoridades, muitas das crianças e adolescentes ficaram em choque pelo fato do criminoso ter posse das fotos e vídeos.

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“A maioria das crianças e jovens tem a impressão de que fotos e vídeos são automaticamente excluídos do Snapchat em até 24 horas”, explicou a policial sênior Roosa-Maria Lamminen à emissora pública Yle, acrescentando que o homem teria utilizado um programa de gravação anônima para registrar os conteúdos.

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O Ministério Público do país afirmou que o suspeito admitiu parcialmente a responsabilidade pelos crimes. Ele está sendo acusado por abuso sexual de menores, abuso sexual agravado de menores e distribuição agravada da imagem de menores. A audiência principal do caso está agendada para o início de setembro, no Tribunal Distrital de Pirkanmaa.