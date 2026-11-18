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Um ativista irlandês foi acusado de destruir um avião militar dos EUA, avaliado em US$ 60 milhões, em protesto contra as ações americanas. Ele invadiu uma área de segurança em aeroporto irlandês, danificando a aeronave de forma irreparável. Entenda os detalhes do caso e as motivações por trás do ataque planejado.

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Um homem foi acusado por promotores dos Estados Unidos, na terça-feira 17, de destruir um avião militar de propriedade do governo americano ao invadir a área de segurança no aeroporto de Shannon, no oeste da Irlanda.

Segundo a acusação, Daithi O’Corrain quebrou instrumentos de medição, cortou tubulações hidráulicas de uma aeronave e despejou esferas metálicas nos tanques de combustível da aeronave.

O avião C-130 Hercules, da Guarda Nacional Aérea dos Estados Unidos, avaliado em US$ 60 milhões, iria para uma missão militar em outro país. Segundo os promotores americanos, a aeronave ficou inutilizada e não poderá voltar a voar.

O irlandês de 48 anos foi preso imediatamente após o ataque, no dia 11 de abril, pela polícia irlandesa e agora responde à acusação de destruição de propriedade do governo dos Estados Unidos publicamente.

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O’Corrain é descrito como um ativista pela paz e amigos contaram que ele destruiu a aeronave em protesto contra a guerra dos Estados Unidos com o Irã e o apoio americano a Israel na guerra em Gaza.

O caso

Segundo os promotores americanos, O’Corrain planejou durante meses o ataque. Ele teria assinado um aplicativo de celular que utiliza rastreamento de voos em tempo real e encomendado cápsulas de gálio, uma substância química capaz de corroer o aço e degradar o alumínio.

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A agência de notícias The Associated Press informou que ele não está sob custódia das autoridades americanas, e a audiência para apresentação formal da acusação ainda não foi marcada. Caso considerado culpado, poderá enfrentar até dez anos de prisão.

O procurador federal de Manhattan, Jamie McDonald, afirmou que a denúncia transmite “uma mensagem clara e contundente de que ataques a equipamentos militares dos Estados Unidos — e, portanto, à nossa segurança nacional — não serão tolerados”.

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De acordo com a acusação, ele pesquisou na internet informações sobre a estrutura do avião e como entrar clandestinamente no aeroporto. O’Corrain também é acusado de tentar entrar em contato com uma pessoa que havia participado de uma invasão anterior no local.

Para James Barnacle, chefe do escritório do FBI em Nova York, “este não foi um ato de vandalismo espontâneo”.