Homem derruba bustos da Roma Antiga nos Museus do Vaticano

Um homem derrubou dois bustos da Roma antiga nos Museus do Vaticano nesta quarta-feira, 5, causando danos moderados antes de ser detido por funcionários, disse uma fonte interna à agência de notícias Reuters.

A fonte, que falou em condição de anonimato à agência por não ter autorização para falar sobre uma investigação em andamento, afirmou que o homem detido tinha cerca de 50 anos e “se comportava de forma estranha”.

O homem derrubou os dois bustos dos pedestais em que estavam na ala Chiaramonti, onde ficam mais de mil peças e uma das coleções mais importantes de bustos romanos. Os Museus do Vaticano são um conglomerado de instituições culturais da Santa Sé que abrigam extensas e valiosas coleções de arte e antiguidades colecionadas ao longo dos séculos pelos diversos pontífices romanos.

De acordo com a jornalista independente Megan Williams, que cobra assuntos relacionados ao Vaticano, o homem seria possivelmente da América do Sul. Citando fontes próximas, ela disse que o homem teria cometido o ato para protestar que o papa Francisco não quis vê-lo.

