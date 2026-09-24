Homem de 105 anos é investigado por crimes em campo de concentração na Alemanha nazista

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Promotores alemães iniciaram uma investigação contra um homem de 105 anos por possíveis crimes cometidos como guarda de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teria atuado no Stalag 326 VI K, onde detentos soviéticos sofriam com desnutrição e trabalho forçado. A investigação faz parte de esforços tardios da justiça alemã para processar funcionários nazistas, apesar do desafio do tempo.

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Promotores alemães iniciaram uma investigação contra um homem de 105 anos por possíveis crimes cometidos como guarda de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo um comunicado enviado à agência de notícias AFP, o suspeito teria atuado como guarda no Stalag 326 VI K, um campo de prisioneiros de guerra na região de Senne, no oeste da Alemanha.

Entre 1941 e abril de 1945, o campo de Senne abrigou de 180.000 a 200.000 prisioneiros de guerra soviéticos. Segundo registros do memorial local, os detentos sofriam com desnutrição, trabalho forçado e condições sanitárias deploráveis. Estima-se que, do total de prisioneiros soviéticos capturados pela Alemanha, cerca de metade não sobreviveu.

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Justiça tardia

A atual investigação faz parte de uma série de esforços tardios da justiça alemã para processar funcionários nazistas. O movimento foi impulsionado pela condenação de John Demjanjuk, ex-guarda do campo de extermínio de Sobibor, em 2011. Apesar de não haver provas de sua participação direta nos assassinatos que ocorreram onde ele trabalhava, Demjanjuk foi condenado por ser cúmplice dos crimes.

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No ano passado, um caso semelhante foi julgado em Dortmund. Os promotores abriram uma investigação sobre um ex-guarda de 100 anos que atuava em um campo de prisioneiros de guerra em Hemer, também na Alemanha. O homem foi acusado de ter participado de assassinatos de detentos soviéticos entre dezembro de 1943 e setembro de 1944.

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Apesar dos esforços, as autoridades enfrentam o desafio do tempo, já que muitos suspeitos morrem antes ou logo após os julgamentos. Exemplos recentes incluem Josef Schuetz, ex-guarda condenado em 2022, que faleceu menos de um ano depois de ser julgado, aos 102 anos, e Oskar Groening, conhecido como o “Contador de Auschwitz”, que morreu em 2018, antes de cumprir sua pena de quatro anos.