Homem bate carro perto do Capitólio, atira para o alto e se suicida

Um homem bateu o carro em uma barricada próxima ao Capitólio, prédio que abriga o Congresso dos Estados Unidos, atirou para o alto várias vezes e depois em sua própria cabeça neste domingo, 14. De acordo com a polícia americana, a sequência ocorreu por volta das 4 horas da manhã (5 horas em Brasília) em Washington, D.C., quando o veículo colidiu com uma barreira de segurança localizada entre as ruas East Capitol Street e Second Street.

De acordo com a agência Reuters, após a batida, o homem – que não teve sua identidade divulgada até o momento – saiu do carro tomado por chamas, atirou várias vezes para cima. “Quando nossos agentes ouviram o som de tiros, eles responderam imediatamente e estavam se aproximando do homem quando ele atirou em si mesmo. Ninguém mais ficou ferido”, informou a polícia do Capitólio em um comunicado divulgado à imprensa estrangeira.

As autoridades vão investigar o caso, mas descartam a possibilidade de atentado. “Neste momento, não parece que o homem estava mirando em nenhum membro do Congresso, que está em recesso, e não parece que os agentes tenham disparado suas armas”, disse a Polícia do Capitólio.