Homem baleado por policial nos EUA está algemado em hospital, diz família

A família de Jacob Blake, hospitalizado em Wisconsin após ser baleado por um policial, disse na quinta-feira 27 que ele está algemado à cama, apesar de uma paralisia devido aos ferimentos. Segundo familiares, o pai de Blake afirmou que ficou “com o coração partido” ao ver seu filho preso ao leito do hospital.

“Ele está paralisado e não consegue andar. Mesmo assim, eles o algemaram à cama. Por quê?”, questionou Justin Blake, tio da vítima.

Blake, um homem negro de 29 anos, foi baleado sete vezes nas costas por Rusten Sheskey, um policial branco que tentava detê-lo, no domingo 23. O incidente ocorreu por conta de uma ligação de uma mulher para a polícia, dizendo que “seu namorado estava presente e não deveria estar no local”, segundo a Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Justiça de Wisconsin.

Um despachante nomeou Blake e, cinco minutos depois, recebeu relatos de tiros. A Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Justiça não deu detalhes de porquê o conflito se agravou, divulgando apenas que o suspeito admitiu que tinha uma faca.

Depois que os policiais tentaram prendê-lo, usando uma arma de choque, Blake tentou entrar em seu veículo, onde estavam seus três filhos pequenos. Os investigadores estaduais não divulgaram se ele ameaçou usar a faca, ou por qual motivo Sheskey atirou tantas vezes nas costas – e não menciona a presença dos filhos no veículo ou outros membros da família a poucos metros de distância.

Andrew Yang, um ex-candidato presidencial democrata que comenta para a emissora americana CNN, disse na quinta-feira que conversou com o pai de Blake, que está feliz por seu filho estar acordado, mas com raiva pela restrição.

“Seu pai realmente usou as palavras ‘correntes’. Ele disse que o filho está acorrentado”, disse Yang em entrevista à CNN.

O governador de Wisconsin, Tony Evers, disse em uma coletiva de imprensa que “não conseguia imaginar” o motivo pelo qual Blake foi algemado.

“Eu não tenho uma compreensão pessoal de por que isso seria necessário”, disse Evers. “Espero que possamos encontrar uma maneira melhor de ajudá-lo na sua recuperação. Isso parece contra-intuitivo. Parece um remédio ruim.”

O incidente provocou uma nova onda de protestos nos Estados Unidos, com o pai de Blake discursando em uma marcha do Black Lives Matter, em Washington, e uma greve no mundo dos esportes. Horas depois de times da NBA anunciarem um boicote a jogos, as ligas de beisebol e futebol e uma importante tenista também pararam suas atividades na quinta-feira.

Na quarta-feira 26, um jovem de 17 anos foi preso em Wisconsin por suspeita de homicídio. Duas pessoas morreram em uma manifestação e uma terceira ficou gravemente ferida durante esta semana.

Autoridades disseram que o policial Sheskey e um colega que o acompanhava foram colocados em licença administrativa. Demais policiais envolvidos no ato serão identificados em breve, de acordo com o procurador-geral do estado.

A família de Blake disse que os tiros provavelmente o deixariam paralisado da cintura para baixo. A CNN relatou que o tio de Blake disse que eles estão esperançosos de que ele possa ter “uma grande recuperação”.

“(Sua recuperação) vai ser lenta, progressiva, mas ele é um homem jovem e resiliente”, disse Justin Blake. “Ele tem todas as chances, como qualquer outra pessoa, de mudar as coisas.”

(Com AFP)