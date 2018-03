Homem atira em si mesmo e se mata próximo à Casa Branca

O Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou, em sua conta no Twitter, que um homem atirou contra sua própria cabeça e se matou em área próxima à Casa Branca, na manhã deste sábado. De acordo com o órgão, não há registro de outros feridos.

O presidente Donald Trump não estava na Casa Branca no momento dos disparos. Ele passou a manhã na Flórida com a esposa, Melania, e deve retornar a Washington no final do dia para o jantar anual do Gridiron. A assessoria de imprensa do presidente informou à CNN que ele já está ciente da situação.

O Serviço Secreto informou que o homem se aproximou da cerca da Casa Branca na Avenida Pennsylvania, puxou uma arma e disparou vários tiros. Nenhum dos tiros parece ter sido direcionado para a Casa Branca. O homem foi identificado, mas a agência espera a confirmação de parentes para divulgar informações sobre ele.

A investigação do caso será feita pela polícia de Washington com apoio do Serviço Secreto e outras agências de segurança.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)