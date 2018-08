Homem ataca delegacia de polícia e é morto na Espanha

Um argelino armado com uma faca foi morto nesta segunda-feira (20) depois de tentar atacar uma delegacia da cidade espanhola de Llobregat, na Catalunha, aos gritos de “Allahu Akbar”(Alá é grande).

“Um homem com uma arma branca entrou nesta manhã na delegacia de Cornella com o objetivo de atacar os agentes. O agressor foi abatido”, informou no Twitter a polícia regional da Catalunha, os Mossos d’Esquadra. A polícia espanhola está tratando o caso como um ato terrorista.

De acordo com fontes policiais, o homem, um argelino de 29 anos que morava na região metropolitana de Barcelona, entrou na delegacia aos gritos de “Allahu Akbar” (Alá é grande) e com uma faca na mão. Ele possui documento de identificação para estrangeiros residentes na Espanha, embora tenha nascido na Argélia.

“Os fatos aconteceram pouco antes das 6 horas da manhã”, afirmou a polícia regional no Twitter. Às 10h15 locais (5h15 de Brasília), os funcionários de uma funerária retiraram o corpo da delegacia, que estava isolada.

Policiais também seguiram para a residência do agressor, que fica a centenas de metros da delegacia dos Mossos d’Esquadra, para investigar o caso.

Atropelamento

Também nesta segunda, o menos três pessoas ficaram feridas na cidade espanhola de Casetas, no norte do país, quando um motorista subiu com seu carro em uma calçada e depois fugiu, informou um porta-voz da Guarda Civil.

Pouco depois da fuga, a polícia local prendeu dois suspeitos do crime, dois jovens cujas identidades não foram reveladas.

Segundo a Guarda Civil local, ao que tudo indica o atropelamento foi um acidente. O condutor do veículo estava alcoolizado e sob o efeito de drogas.

O caso aconteceu por volta das 9h20 do horário local (4h20 em Brasília). O carro avançou em alta velocidade contra a calçada, atingido mesas e cadeiras de um restaurante.

Os incidentes acontecem poucos dias depois da Catalunha ter recordado o aniversário de um ano dos atentados de Barcelona e Cambrils, que deixaram 16 mortos.

Na tarde de 17 de agosto de 2017, um veículo conduzido por um terrorista atropelou pedestres na Rambla, a avenida emblemática de Barcelona. Horas depois, cinco homens mataram uma mulher em outro atentado na cidade costeira de Cambrils (120 km ao sudoeste de Barcelona).

(Com AFP, EFE e Reuters)