Homem armado mantém vários reféns em supermercado na França

Um homem armado mantém nesta sexta-feira várias pessoas reféns no interior de um supermercado na cidade de Trèbes, no sul da França.

A administração do departamento de Aude indicou no Twitter que uma operação está em andamento nos arredores do supermercado Super U em Trèbes e pediu que fosse facilitado “o acesso às forças da ordem”.

Segundo a emissora BFMTV, um homem armado entrou no supermercado por volta das 11h locais (7h em Brasília), e foram ouvidos vários disparos.

Mais informações a qualquer momento.