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Homem armado é preso ‘fazendo fotos e vídeos’ no campo de golfe de Trump

Suspeito estaria observando 'as atividades de planejamento de segurança' e levava pistola e carregadores

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h40 | Atualizado em 5 ago 2026, 11h00
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Vista aéreo do campo de golfe de Donald Trump na Califórnia.  (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)
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Um homem armado foi preso durante o fim de semana em um campo de golfe de Donald Trump em Los Angeles, na Califórnia, dois dias antes de uma visita programada do presidente dos Estados Unidos para um jantar de arrecadação de fundos organizado, informaram autoridades locais na terça-feira, 4.

Identificado como Jeanine John Taele, 38, o suspeito foi visto por agentes federais “caminhando pela área do campo, tirando fotos e gravando vídeos, e aparentando observar as atividades de planejamento de segurança”, informou o gabinete do xerife.

Durante a prisão, os agentes apreenderam um carregador de 16 cartuchos que continha munição de ponta oca. Eles revistaram em seguida o carro do suspeito e encontraram uma pistola carregada e um carregador adicional.

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Investigadores do departamento do xerife e da unidade antiterrorismo do FBI, o serviço doméstico de inteligência e segurança americano, também revistaram a residência de Taele, onde encontraram armas, um colete à prova de balas, carregadores de alta capacidade, munição, dois rádios e “cadernos que continham afirmações preocupantes”.

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A promotoria do condado de Los Angeles vai decidir se apresentará acusações contra o suspeito.

Em abril, também na Califórnia, o presidente americano passou por outro episódio envolvendo um atirador. Um homem identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, abriu fogo após avançar por um ponto de segurança no Washington Hilton, hotel onde ocorria o evento com a presença de Trump, da primeira-dama Melania, de autoridades do governo e de jornalistas.

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Donald Trump
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