Homem armado é preso após tentar invadir castelo de Windsor

Um homem armado foi preso na manhã deste sábado, 25, em Windsor, na Inglaterra, após tentar invadir com uma arma de fogo o castelo onde a rainha Elizabeth II estava com a família, o príncipe Charles e sua esposa, Camilla, para celebrar o Natal. Segundo o jornal britânico The Guardian, o homem não conseguiu entrar no local e a família real já foi avisada do ocorrido.

O homem, que não teve a identidade revelada, tem 19 anos e mora em Southampton, há cerca de uma hora do castelo. Segundo as autoridades locais, uma investigação já está em andamento e todos os protocolos de segurança foram acionados momentos depois que o homem entrou no perímetro de segurança – ele não entrou em nenhum prédio. A polícia não acredita que haja problemas de seguranças maiores.

Caso semelhante ocorreu em 1982, em Londres, no Palácio de Buckingham. Na época, Michael Fagan conseguiu invadir duas vezes o palácio. Da primeira, ele bebeu meia garrafa de vinho e saiu do lugar sem ser notado. Da segunda vez, entrou no quarto da Rainha Elizabeth II e conversou com ela.

Na época, a invasão era considerada contravenção, e não crime, e o homem ficou apenas três meses em um hospital psiquiátrico. A lei foi alterada em 2007, bem como o esquema de segurança que cerca a família real.