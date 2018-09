Homem armado com faca deixa 7 feridos em ataque em Paris

Um homem armado com uma faca e uma barra de ferro atacou pedestres em Paris e deixou sete pessoas feridas – quatro delas com gravidade – na noite deste domingo, informou a rede britânica BBC, citando fontes policiais.

O ataque aconteceu perto das margens do Canal de L’Ourcq, no nordeste da capital francesa. De acordo com a BBC, o agressor, que teria nacionalidade afegã, foi preso pela polícia.

Segundo testemunhas, o homem atacou as vítimas aleatoriamente. Primeiro, atingiu dois homens e uma mulher perto de um cinema. Após fugir do local, feriu dois turistas britânicos que estavam em uma rua próxima.

As autoridades francesas ainda não se pronunciaram sobre as investigações e sobre se o ataque teve motivação terrorista.