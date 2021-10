Homem armado com faca ataca passageiros de trem em Tóquio

Um homem de 24 anos armado com uma faca deixou ao menos 10 pessoas feridas neste domingo, 31, no trem de Tóquio, no Japão. O incidente ocorreu na linha Keio e causou correia na estação com passageiros pulando pelas janelas dos vagões. Minutos antes do ataque, vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas fugindo de chamas no trem.

Segundo a imprensa local, o suspeito do ataque já foi detido e está sob investigação. Ele estava com uma fantasia do Coringa, vilão das histórias do Batman, e, segundo o relato de passageiros, ele jogou um fluido nos vagões que foi responsável pelo início do incêndio.