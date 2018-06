‘Homem-aranha’ chinês escala prédio e salva criança de 2 anos

Um soldado aposentado do Exército da China escalou cinco andares de um prédio, pela sua fachada, para salvar a vida de uma criança de dois anos que ficou pendurada na grade de uma janela. A proeza é comparável à do malinês em Paris há uma semana, informou nesta quinta-feira (7) o South China Morning Post.

Um vídeo mostra imagens do resgate ocorrido na quarta-feira (6). O fato foi amplamente difundido pelas redes sociais. O ex-soldado Zhang Xin usa as grades das janelas do edifício para alcançar a janela na qual a criança estava pendurada, na cidade de Huaihua (província central de Hunan).

Zhang finalmente pega a criança, que chorava desconsolada enquanto se agarrava com as mãos a uma das barras. Ambos desceram juntos até o chão.

À imprensa chinesa, o ex-soldado contou que estava caminhando com seu irmão quando ouviu um grito. “Ouvimos alguém gritando de cima e percebemos que era uma criança. Então, corremos para o primeiro andar do prédio”, disse ele ao Pear Video.

“Tentamos todas as portas do sexto ao quarto andar, mas ninguém estava em casa. Então, alguém apareceu e nos deixou entrar no quinto andar. Nós entramos e percebemos que havia um garotinho pendurado no apartamento ao lado”, disse Zhang.

A imprensa chinesa assinalou que a criança estava sozinha em casa, sem vigilância de adultos, por isso a polícia está investigando os seus tutores.

O soldado chinês protagonizou o salvamento similar ocorrido na semana passada na capital francesa, quando o imigrante Mamoudou Gassama, do Mali, subiu de sacada em sacada até chegar ao quarto andar de um prédio para resgatar uma criança de quatro anos.

(Com EFE)