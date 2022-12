Homem abre fogo em cafeteria e mata amiga da primeira-ministra da Itália

Um homem abriu fogo dentro de uma cafeteria no norte de Roma neste domingo, 11, matando três pessoas e ferindo outras três. Segundo o The Guardian, uma das vítimas era amiga da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que publicou uma homenagem a Nicoletta Golisano. O suspeito do crime tem 57 anos e, de acordo com testemunhas, teria desavenças com o grupo de moradores de um condomínio que se reunia na cafeteria na hora do ataque. “Ele entrou na sala, fechou a porta e gritou: ‘Vou matar todos vocês’ e então começou a atirar”, disse uma pessoa que preferiu não se identificar ao jornal italiano Rai News.

“Não é certo morrer assim. Nicoletta estava feliz e linda com o vestido vermelho que comprou para sua festa de 50 anos há algumas semanas. Para mim ela sempre será linda e feliz assim”, escreveu Meloni. O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, convocou uma reunião de segurança de emergência para esta segunda-feira, 12, após o que chamou de “o grave episódio de violência que atingiu nossa cidade”.

A princípio, a polícia italiana descarta qualquer motivação política, mas investigará o caso.