Homem abre fogo dentro de mesquita na Noruega e deixa um ferido

Um homem efetuou disparos neste sábado, 10, no interior de uma mesquita em Oslo, capital da na Noruega, que deixaram pelo menos um ferido.

“Alguém foi atingido, não sabemos o nível de gravidade de seus ferimentos, e um suspeito foi preso, a polícia já está lá”, informou a polícia no Twitter. O tiroteio ocorreu no Centro Islâmico al-Noor, em Baerum, subúrbio de Oslo.

A polícia disse que não tinha informações sobre a presença de outros agressores, nem sobre o suspeito detido. que é um caucasiano. “Um de nossos homens foi baleado por um homem branco com um capacete e um uniforme”, disse o oficial da mesquita Irfan Mushtaq a um jornal local, Budstikka.

De acordo com o canal estatal NRK, a polícia encontrou várias armas na mesquita, e uma pessoa que estava no interior dela conseguiu controlar o agressor antes da chegada da polícia.

O oficial de informação dos serviços de segurança da polícia norueguesa, Martin Bernsen, disse que “ainda é cedo para tirar conclusões sobre o que aconteceu”.

Este tiroteio ocorre em um contexto de ataques crescentes realizados por supremacistas brancos, por exemplo, na Nova Zelândia, onde 51 muçulmanos morreram em março em duas mesquitas em Christchurch.

O autor do massacre de Christchurch escreveu um manifesto de ódio no qual explicou ser influenciado por ideólogos da extrema direita, incluindo o assassino neonazista norueguês Anders Breivik. Breivik matou 77 pessoas em 22 de julho de 2011, explodindo uma bomba na sede do governo em Oslo e, em seguida, abrindo fogo em uma reunião de jovens trabalhistas na ilha de Utoya.

