Hollande menciona retirada das tropas francesas do Afeganistão em reunião com Obama

O presidente francês, François Hollande, disse nesta sexta-feira que “lembrou” ao chefe de Estado americano, Barack Obama, que o recebeu na Casa Branca, sua “promessa” de retirar as tropas francesas do Afeganistão no fim do ano.

“Lembrei ao presidente Obama que havia feito a promessa de retirar nossas tropas de combate do Afeganistão no fim de 2012”, informou Hollande, durante sua primeira visita a Washington após assumir a presidência de seu país na terça-feira.

“Também mencionei que sempre haverá apoio de uma forma ou de outra”, acrescentou o presidente francês.

Essas declarações foram feitas depois que Washington indicou que esperava que Paris contribuísse com a Força Internacional no Afeganistão (a Isaf) até 2014 sob moldes ainda não definidos.

Hollande participará, durante sua estadia nos Estados Unidos, da cúpula dos países do G8 a partir desta sexta-feira à noite em Camp David (Maryland, leste), antes de ir, no domingo, a uma reunião dos países da Otan em Chicago (Illinois, norte).

A reunião da Otan vai definir o plano de transferência das responsabilidades em relação às questões de segurança das forças afegãs antes do fim de 2014, quando está prevista a retirada das tropas estrangeiras.